Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Das Bierbrauen hat in Meckesheim eine lange Tradition, die seit Kurzem von Thomas Schumacher wiederbelebt wird. Eine Flasche von "Schumis Meckserbräu" gab es für jeden Gemeinderat und für jede Gemeinderätin, der oder die wollte, im Anschluss an die jüngste Sitzung in der Auwiesenhalle. Bürgermeister Maik Brandt freute sich über den Gerstensaft "made in Meckse", der in der "kleinen, aber feinen Brauerei" in der Straße Bemannsbruch im Gewerbegebiet gebraut wird.

Bereits vor zwei Jahren, im August 2019, hatte der Gemeinderat wie berichtet grünes Licht dafür gegeben, die auf dem Grundstück einer Reithalle gelegenen Lagerräume in eine Brauerei umzuwandeln. Wie seinerzeit zu erfahren war, beläuft sich deren Gesamtfläche auf rund 200 Quadratmeter. Betrieben wird die Brauerei von Thomas Schumacher, einem gelernten Brauer und Mälzer, der zudem das Brauwesen studiert hat. Der neue Brauerei-Besitzer arbeitete bereits als Vertriebsleiter einer Mälzerei in Bruchsal. In Meckesheim tritt er mit seinem selbst gebrauten Bier in tiefe, historisch gewachsene Fußstapfen.

Ist bierhistorisch bewandert: Martin Kreß.

Einer, der so manches über die Braugeschichte der Elsenztalgemeinde erzählen kann, ist der passionierte Historiker Martin Kreß – im Ort als "Maddien" wohlbekannt für seine launigen historischen Führungen durch die Gemeinde. Wer sich für das Thema Bierbrauen in Meckesheim interessiert, dem empfiehlt Kreß die 2009 erschiene Broschüre "300 Jahre Gasthäuser und Wirtschaften in Meckesheim" des Autors Adolf Bähr (1930-2009). Darin heißt es, dass schon im Jahr 1795 Hopfen in Meckesheim angebaut wurde und ab 1798 die erste Bierbrauerei mit Bierausschank im späteren "Haus Juhl" in der Bergstraße 33 betrieben wurde. Eigentümer der Brauerei war Karl Hochgschwender aus Mauer.

Bürgermeister Maik Brandt (o.r.) stattete der Brauerei Schumacher bereits einen Besuch ab. Das Bild unten zeigt den Brauereiausschank Mall in den 1930er-Jahren. Fotos: privat

Dessen Sohn Peter habe, so erzählt Martin Kreß, nachdem die Zehntsteuer 1831 abgeschafft wurde, die nicht mehr benötigte Zehntscheuer an der Friedrichstraße am Abzweig nach Mönchzell gekauft und diese 1844 zur Brauerei umgebaut. "Nach dem Tod von Herrn Hochgschwender heiratete die Witwe den Bierbraumeister Fridolin Mall", berichtet Kreß weiter. 1877, so ist es wiederum der Broschüre von Adolf Bähr zu entnehmen, erhielt Fridolin Mall die Konzession zum Brauen seines eigenen Mall-Bräu-Bieres in der vormaligen Brauerei Hochgschwender. Die Marke Mall-Bräu gab es bereits seit 1870. In dieser Zeit sei auch das Mall-Bräu-Gasthaus "Brauererausschank" errichtet worden. Das Gebäude, das heute noch existiert, wurde inzwischen von der Gemeinde erworben. Derzeit sind hier Flüchtlinge untergebracht. Die Brauerei selbst wurde Bähr zufolge von Malls Enkel Fridolin Mall II zunächst vergrößert und in den 1950er-Jahren schließlich in die Eschelbronner Straße verlegt. Die Bierbrau-Tradition der Familie Mall endete bekanntlich vor sechs Jahren in fünfter Generation ...

Adolf Bähr schreibt indes von weiteren Brauereien in Meckesheim. In der Bergstraße 51 sei 1804 unweit der Brauerei von Karl Hochgschwender eine weitere Brauerei entstanden, die ihren Betrieb aber um 1830 wieder einstellte. Um 1840 habe sich zudem nachweislich im Nebenraum der Gaststätte Schuhmann ebenfalls eine Bierbrauerei befunden; es gebe aber Anzeichen, dass hier schon lange zuvor Bier gebraut wurde. Die Brauerei an dieser Stelle – dem späteren Gasthaus "Zur Rose" – wurde demzufolge 1930 aufgrund fehlender Nachkommen geschlossen. 1860 entstand beim Gasthaus "Zum Ochsen" eine Brauerei, geführt zunächst von Johann Stoll, später von seinem Schwiegersohn Karl Dreßler, dessen Sohn den Betrieb 1918 nach dem Ersten Weltkrieg aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.

1862 gründete Jakob Streib in der Bergstraße 51 eine eigene Brauerei – also genau an jenem Ort, wo es zwischen 1804 und 1830 schon einmal eine Brauerei gegeben hatte. Der Ausschank erfolgte im Haus gegenüber. 1877 stellte die Brauerei Streib ihren Betrieb ein – und es folgte die 138-jährige Mall-Dynastie. Rechnet man die sieben Jahre zwischen 1870 und 1877 hinzu, sind es sogar 145 Jahre. "Das letzte Bier", so erinnert sich Hobbyhistoriker Martin Kreß, "braute Michael Mall im Jahre 2015". Es sei schön, dass Thomas Schumacher mit seinem "Meckserbräu" an zwei Jahrhunderte Tradition anknüpfe und "uns Meckesheimer wieder mit Gerstensaft versorgt".