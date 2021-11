Von Benjamin Miltner

Dossenheim. Peter Stern ist gerade schwer erreichbar. Ständig klingelt das Telefon. Das Geschäft des Dossenheimer Heizölhändlers brummt. "Im Moment habe ich so viel Arbeit wie nie", meint der 61-Jährige im Gespräch mit der RNZ. "Und es wird immer mehr." Die Nachfrage nach dem flüssigen Brennstoff ist seit Monaten hoch, in der Industrie, aber auch bei privaten Hausbesitzern. "Der Ölpreis kennt nur noch einen Weg – nach oben", meint Stern. "Die Leute haben Angst, dass die Preise ab Januar noch weiter steigen, daher ist die Nachfrage sehr groß." So muss man in Deutschland derzeit für einen Liter Heizöl um die 90 Cent zahlen – am Jahresanfang waren es 55 und im November 2020 dümpelte der Preis gar unter 40 Cent, hat sich also binnen eines Jahres mehr als verdoppelt (siehe Hintergrund).

Eine extreme Entwicklung. Aber keine außergewöhnliche, wie Stern weiß, der seit 1976 im Geschäft ist und dessen Eltern und Großeltern bereits mit Heizöl und zuvor mit Festbrennstoffen handelten. "Große Ausschläge und hohe Preise gab es am Ölmarkt schon immer", sagt der 62-Jährige und nennt etwa das Jahr 2018 als Beispiel, als das Heizöl zuletzt ähnlich teuer war. Oder 2008, als sich der Heizölpreis vom bisherigen Höchststand von fast einem Euro pro Liter im Sommer binnen eines halben Jahres auf unter 50 Cent quasi halbierte.

Der Unterschied von damals zu heute? "2008 lag der Rohölpreis viel höher, die Heizölpreise waren aber ähnlich wie jetzt", erinnert sich Stern an die damals über 146 US-Dollar pro Barrel, also pro 159-Liter-Fass. Dafür werden aktuell "nur" knapp 85 Dollar verlangt. Weil der Euro aber im Verhältnis zur amerikanischen Währung seither deutlich im Wert gefallen ist, sind hierzulande die Ölpreise stärker gestiegen.

Der nächste Faktor für die hohen deutschen Heizölpreise: die Steuern (siehe Hintergrund). So sind auch die zum Jahresbeginn zurückgenommene Umsatzsteuersenkung von 16 auf nun wieder 19 Prozent sowie die Einführung der CO2-Steuer Treiber des aktuellen Preises. Bei der aktuellen Lage gehen rund 28 Cent des Preises für Heizöl an den Staat, wie Peter Stern vorrechnet. Dieser Anteil von knapp über 30 Prozent Steuern ist zwar nur etwa halb so hoch wie beim Benzin an der Tankstelle. Dafür macht sich die CO2-Steuer deutlich stärker bemerkbar. "Der Bundestag könnte diese aus- oder die Mehrwertsteuer herabsetzen, um die Leute zu entlasten", schlägt Stern vor. "Ansonsten wird Heizen zum Luxus oder ist es schon geworden", befürchtet Stern und gibt als Beispiel etwa eine ältere Kundin an, die statt wie üblich 3000 diesen Herbst nur 2000 Liter Heizöl für den Winter bestellt hat. "Sie lebt von ihrer Rente und versucht daher an allen Ecken zu sparen", erzählt der Heizölverkäufer, dessen Fahrzeug eine Kapazität von 6000 Litern hat.

"Heizen muss jeder, Umwelt hin oder her", meint Stern lapidar, wenn er auf die Klimakrise und den hohen Ausstoß von Treibhausgasen angesprochen wird. Er vermutet, dass in seinem Liefergebiet in Dossenheim, Heidelberg und den umliegenden Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises noch an die 50 Prozent der Haushalte mit Öl heizen. "Wir können nicht alle auf Holzpellets umstellen oder elektrisch heizen. So viel Strom haben wir nicht, wenn wir bald 50 Millionen E-Autos versorgen", ist der 61-Jährige vom Umstieg auf klimafreundlichere Energiearten nicht überzeugt. Dossenheim sei etwa weder an Nah- noch Fernwärmenetze angeschlossen, Erdgas sei sowieso knapp. Sein Fazit: "Ums Heizöl kommt man im Moment und auch in den nächsten 20 Jahren nicht herum"