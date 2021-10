Lobbach-Waldwimmersbach. (luw) Warum wurde die junge Familie obdachlos? Auch fast fünf Wochen nach dem Brand des Wohnhauses in der Hauptstraße ist diese Frage noch nicht geklärt: Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch, sagte nun Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage. Wie berichtet war das Feuer am Mittag des 20. September ausgebrochen, in der Folge war das Haus einsturzgefährdet. Deswegen habe erst jetzt eine Gruppe von Experten der Polizei das inzwischen durch ein Gerüst gestützte Gebäude betreten können.

"Im Inneren wurden Spuren gesichert, die jetzt beim Landeskriminalamt untersucht werden", erklärte Schätzle. Dabei sei etwa nach der "Brandausbruchstelle" gesucht worden; eine Frage bei den Ermittlungen sei jene danach, ob es sich etwa um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handeln könnte. Die Auswertung der Spuren beim Landeskriminalamt könne mehrere Wochen dauern, so Schätzle.

In der Zwischenzeit habe die vierköpfige Eigentümerfamilie des zerstörten Hauses auf "privatem" Weg eine neue Wohnung gefunden, wie Bürgermeister Edgar Knecht erklärte. Diese befinde sich nicht in Lobbach, sondern an einem anderen, nicht näher benannten Ort im Rhein-Neckar-Kreis. Wie lange die Familie dort wohnen bleibe, sei unbekannt. "Es stellt sich ja auch erst einmal die Frage, was mit ihrem Haus in Waldwimmersbach geschieht", so Knecht. Wie berichtet hatte der Brand im Ort und darüber hinaus große Solidarität ausgelöst: Zahlreiche Geld- und Sachspenden waren unter anderem bei der Gemeinde mit der Bitte um Weiterleitung an die Familie eingegangen, zusätzlich hatte der Waldwimmersbacher Kindergarten Kleiderspenden gesammelt.

Im Zuge des Brands waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Waldwimmersbach, Lobenfeld, Meckesheim und Schönbrunn mit rund 70 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Eine Feuerwehrfrau wurde dabei leicht verletzt: Sie erlitt eine Rauchvergiftung und Brandwunden. Die Familie war zur Zeit des Ausbruchs des Feuers nicht zu Hause.