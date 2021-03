Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Waldwimmersbach. In der Tasche landeten Hose, T-Shirt, eine schöne Kette – und Nudeln sowie Küchenrollen. Das Toilettenpapier wurde unter den Arm gepackt, in die Tasche passte es nämlich nicht mehr. Um wirtschaftlich überleben zu können, bietet das Bekleidungsgeschäft Kreß in Lobbachs Ortsteil Waldwimmersbach jetzt auch Drogerieartikel und regionale Lebensmittel an. Mit der Erweiterung des Sortiments auf Artikel für den täglichen Bedarf darf das Geschäft geöffnet bleiben, obwohl der Inzidenzwert im Rhein-Neckar-Kreis über 100 liegt.

"Wir müssen mit der Zeit gehen", sagt Juniorchefin Nadine Rottenberger. Das Sprichwort "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit" trifft auf das seit über 70 Jahren existierende Familienunternehmen zu. Ohne die Erweiterung des Sortiments und die damit verbundene Öffnung wäre die Existenz des Familienbetriebs bedroht. "Bei uns ist es bereits fünf nach zwölf", sagt Rottenberger ernst.

Die Gemeinde hat nach ihren Worten der Öffnung zugestimmt, Kreß richtet sich nach dem Prinzip von "Click & Meet": Wer einkaufen möchte, muss zuvor einen Termin vereinbaren – das kann aber auch spontan direkt vor dem Geschäft geschehen. Und wer das Geschäft betritt, muss seine Kontaktdaten hinterlassen. Angeboten werden neben Toilettenpapier und Küchenrollen auch regionale Nudeln und Eier. Insbesondere auf die Eier gab es zuletzt, so kurz vor Ostern, einen regelrechten Ansturm.

Die Corona-Hygienemaßnahmen nimmt das Familienunternehmen sehr ernst. Supermärkte und Nahversorger dürfen auch in der Corona-Zeit neben den Artikeln für den täglichen Bedarf etwa Textil- und Elektrowaren sowie kleine und größere Wohnaccessoires verkaufen. "Warum sollen wir uns dann nicht dem Markt angleichen und es umgekehrt machen?", fragt Rottenberger. Es gehe dabei ums blanke Überleben, betont die Juniorchefin – die Sorgen stehen ihr dabei ins Gesicht geschrieben. Von den für die Corona-Politik Verantwortlichen fühlt sich der Betrieb im Stich gelassen. Zwar gehört das Gebäude der Familie, doch die bestellte Frühlings- und Sommerware sowie festliche Kleidung, etwa für die gerade ausgefallene Kommunion, muss bezahlt werden: "Wie sollen wir unsere Waren bezahlen, wenn wir geschlossen haben und nicht verkaufen dürfen?" Laut der Juniorchefin gebe es vonseiten des Staates hierfür keinerlei finanzielle Unterstützung. Die meisten Stammkunden seien älter, der Verkauf per Internet rentiere sich nicht.

Am Samstag packten die Kunden verschiedene Artikel für den täglichen Bedarf unter den Arm und kauften dabei Socken und andere Kleidungsstücke. Eine Kundin aus Wiesenbach freute sich über das neue Geschäftsprinzip: Sie fühle sich hier viel sicherer als im Nahversorger, denn es sei einfach nicht so voll. Um das neue Geschäftsmodell praktizieren zu dürfen, müssen spezielle Regelungen beachtet werden: Etwa muss der Anteil an Artikeln des täglichen Bedarfs 60 Prozent betragen.