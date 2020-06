Lobbach. (kaz) "Vor dem 10. Juni werden wir unser Seminarhotel und unser Restaurant nicht wieder öffnen, Ausstellungen im Atrium finden vorerst nicht mehr statt. Wann es mit den Kreativwerkstätten weitergeht, ist noch ungewiss. Wir entscheiden von Woche zu Woche, von Tag zu Tag." Das ließ Veronika Geng, Mitarbeiterin der Manfred-Sauer-Stiftung in Lobbach-Waldwimmersbach auf RNZ-Nachfrage schon Mitte Mai verlauten. Daran hat sich trotz immer neuer Lockerungen bezüglich der Corona-Vorschriften bisher nichts geändert.

Schließlich trägt die Stiftung eine besondere Verantwortung, richtet sich das Angebot der Einrichtungen doch in erster Linie an Menschen mit Querschnittslähmung. Diese gehören, was die Ansteckungsgefahr betrifft, bekanntlich zur Corona-Hochrisikogruppe. Und eine solche Gefahr will niemand eingehen.

Die Gastronomie schrittweise hochzufahren, wäre laut Geschäftsführerin Heike Probst nicht sinnvoll gewesen. "Wir wollen da nicht zwischen Hausgästen und Gästen von außerhalb unterscheiden", sagt sie. Also lieber später wieder aufmachen, dann aber für alle.

Wie überall in der Gastronomie gilt im Restaurant "Die Küche" künftig: mehr Aufwand für weniger Gäste an weniger Tischen, keine Speisen vom Buffet und höhere Betriebskosten durch den Kauf von Schutzmasken sowie Desinfektionsmitteln. Ein möglicher Lichtblick ist die Aussicht darauf, dass bald wieder Veranstaltungen mit einer Besucherzahl von bis zu 100 Personen möglich sein sollen. Das Atrium der Manfred-Sauer-Stiftung ist immer wieder ein wunderbarer Ort für Konzerte oder Kunstausstellungen.

Ende Februar ging die Vernissage zur Ausstellung "Begegnung" mit Rudolf Mense Atsma aus Neckargemünd und Dinara Daniel aus Heidelberg über die Bühne. Nach etwa zwei Wochen war der Zutritt wegen der Corona-Regeln leider schon nicht mehr möglich. Auch nachfolgende Ausstellungen wurden abgesagt. "Wir hätten das mit dem Mindestabstand unter den Besuchern einfach nicht garantieren können", lautet dazu die plausible Erklärung von Veronika Geng.

Für unbestimmte Zeit werde das Atrium nur noch mit Kunstobjekten "aus dem eigenen Fundus der Stiftung" bestückt, so Geng. Was aber nicht bedeute, dass man den Kunstschaffenden in der Region nicht irgendwann eine Plattform bieten wolle. Nur sei organisatorisch anderes eben gerade wichtiger.