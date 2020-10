Von Lukas Werthenbach

Lobbach-Lobenfeld. Sie gilt als die größte Expedition in der Arktis aller Zeiten: Seit über einem Jahr forschen an Bord der "Polarstern" in wechselnder Besatzung Hunderte Wissenschaftler von über 70 Instituten aus fast 20 Ländern zum Einfluss der Arktis auf das globale Klima – und mit dabei ist auch eine Lobenfelderin. Luisa von Albedyll hat Umweltphysik studiert und beschäftigt sich für ihre Doktorarbeit am Alfred-Wegener-Institut (AWI) mit Meereis. Von Mai bis August war die 28-Jährige im Rahmen der Expedition "Mosaic" an Bord des Eisbrechers (siehe auch "Hintergrund"-Kasten links). Nun sprach sie mit der RNZ über Quarantäne, Klima und das Bohren besonders tiefer Löcher.

Als wäre so eine Expedition nicht schon aufregend genug, kam den beteiligten Forschern – und insbesondere auch der Lobenfelderin – auch noch die Corona-Pandemie dazwischen. Die vom AWI betriebene "Polarstern" hatte bereits im September des vergangenen Jahres in Bremerhaven abgelegt, doch die Besatzung wurde im Verlauf der über einjährigen Expedition planmäßig mehrmals ausgetauscht. Eigentlich hätte Luisa von Albedyll mit weiteren Wissenschaftlern per Flugzeug zur "Polarstern" gelangen sollen. "Das war der Original-Plan, aber dann kam Corona", sagt die 28-Jährige. "Wir kamen am 1. Mai erst mal in Quarantäne."

Der Eisbrecher „Polarstern“ war im Meer festgefroren, bis die Eisscholle Ende Juli zerbrach und das Schiff wieder freigab. Foto: privat

Vorgesehen war, dass die Forscher nach Spitzbergen fliegen. "Aber dort war alles dicht, wir durften nicht landen", so von Albedyll. Also legte man mit einem anderen Schiff von Bremerhaven ab und kam nach sechs Tagen vor Spitzbergen an, wo die "Polarstern" die Gruppe abholte. Von dort bis zur "Mosaic"-Scholle dauerte es weitere zehn Tage.

Dann konnte für die inzwischen in Bremen lebende Lobenfelderin, die im Jahr 2011 ihr Abitur am Neckargemünder Max-Born-Gymnasium ablegte, die Arbeit beginnen. Die Tage auf und am Eisbrecher seien "sehr durchstrukturiert", berichtet von Albedyll von einer Sechs-Tage-Woche. Freizeit habe es eigentlich nur sonntagsvormittags gegeben. Nach Frühstück und einer Besprechung ging es sonst um 9 Uhr aufs Eis.

Mit einem Transportschlitten, Werkzeug und eingepackt in einen speziellen Anzug zum Schutz vor Wind und Kälte verließ die Doktorandin über eine Art bewegliche Brücke den Eisbrecher. "Meine Arbeit bestand vor allem darin, Löcher ins Eis zu bohren um die Dicke des Eises zu messen", berichtet sie. "Das funktioniert mit einem Akkubohrer, auf dem man zunächst einen Aufsatz von einem Meter Länge montiert." Ist diese Tiefe erreicht, folgt ein größerer Aufsatz und so weiter. Sechseinhalb Meter sei ihre dickste Stelle im Eis gewesen. "Das ist schon sehr anstrengend. Je dicker das Eis ist, desto weniger Spaß macht es", erinnert sich von Albedyll schmunzelnd.

Hintergrund > Die "Polarstern" ist ein Eisbrecher, der vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven als Forschungsschiff betrieben wird. Im Rahmen der am 20. September 2019 gestarteten "Mosaic"-Expedition (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate; englisch für "Multidiziplinäres Driftobservatorium [+] Lesen Sie mehr > Die "Polarstern" ist ein Eisbrecher, der vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven als Forschungsschiff betrieben wird. Im Rahmen der am 20. September 2019 gestarteten "Mosaic"-Expedition (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate; englisch für "Multidiziplinäres Driftobservatorium zur Untersuchung des Arktisklimas") ließ sich das Schiff im Meereis der zentralen Arktis festfrieren, um mit der natürlichen Bewegung des Eises über die Polarkuppe Richtung Süden zu "driften". So konnte das – aufgrund seiner Dicke in dieser Jahreszeit – kaum erforschte arktische Eis auch im Winterhalbjahr untersucht werden. Die Eisscholle, in der die "Polarstern" eingefroren war, trägt den Namen "Mosaic-Scholle". Um die Gruppe um Luisa von Albedyll im Mai infolge der Corona-bedingten Planänderungen bei Spitzbergen abzuholen, verließ das Schiff die Scholle und kam Mitte Juni zurück, um die "Drift" fortzusetzen. Die Scholle zerbrach am 30. Juli, was auch von Albedyll vor Ort miterlebte. Sie erklärte dazu, dass dies ein natürlicher Vorgang ist und die Scholle auch ohne menschliches Zutun zerbrochen wäre. (luw)

Die so entstandenen zylinderförmigen "Eisbohrkerne" wurden eingefroren und mitgenommen. "Sie werden zum Beispiel auf chemische Elemente und Nährstoffe hin beprobt." Teilweise werde das Eis auch in Scheiben geschnitten und untersucht, wie salzig es ist. "So können wir auch feststellen, ob das Eis schon mehr als ein Jahr alt ist", so von Albedyll.

Ein großer Teil ihrer Arbeit bestehe natürlich auch aus der Dokumentation der gewonnenen Daten. Dabei interessiert sich die Lobenfelder Wissenschaftlerin insbesondere für die "Massenbilanz des Eises", also für die Geschwindigkeit, mit der es dicker oder dünner wird. Ein Höhepunkt sei für sie übrigens der erste Helikopterflug über die unendlich scheinenden Eisflächen gewesen. "Da wird einem erst klar, wie weit weg man von allem ist", sagt sie und schwärmt: "Für mich ist die Arktis so ein unglaublich schöner Ort." Per Helikopter werde die "regionale Eisdicke" gemessen und erfasst, "wie viel offenes Wasser es zwischen dem Eis gibt".

Und wie hängt das alles nun mit der Klimaforschung zusammen? "Die Dicke von Meereis ist ganz entscheidend für die Frage, ob das Eis einen weiteren Sommer überlebt oder nicht", sagt sie. "Wenn das Eis dünner wird und in seiner Ausdehnung abnimmt, dann nimmt die Arktis mehr Wärme auf, weil weniger Sonnenenergie reflektiert wird." Zudem könne mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre gelangen. "Beide Prozesse beeinflussen das arktische, aber auch unser Klima in Europa." So helfe die Meereisdicke als "eine wichtige Größe" von vielen dabei, die Auswirkungen der Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten besser vorherzusehen.

Internetempfang gebe es auf dem Eisbrecher übrigens nur "sehr eingeschränkt", erzählt von Albedyll. Die Verbindung habe in der Regel nur für den Austausch von Textnachrichten per Handy gereicht – und Telefonate seien "sehr teuer". Das Leben an Bord der "Polarstern" beschreibt die Lobenfelderin als "sehr gesellig", auch weil viele junge Menschen mitgefahren seien. Zwar habe täglich viel Arbeit angestanden. "Aber zwei, drei Mal haben wir auch ein bisschen gefeiert", erzählt sie.

Die "Polarstern" wird derweil am 12. Oktober zurück in Bremerhaven erwartet. Für von Albedyll dauert die Forschungsarbeit noch eine ganze Weile länger. Ihr Ziel sei, Ende 2021 ihre Doktorarbeit abzuschließen, sagt sie.

