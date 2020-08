Lobbach-Lobenfeld. (agdo) Nicht nur der Neubau des Rathauses samt Dienstleistungszentrum steht im Ortsteil Waldwimmersbach an. "In der Ortsmitte gibt es einige Bauplätze, die erschlossen werden müssen", sagte Bürgermeister Edgar Knecht in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Diese befänden sich zwischen der evangelischen Kirche und dem Gebiet "Dorfwiesen".

Der Gemeinderat hatte 1999 im "Bebauungsplan Ortsmitte Waldwimmersbach" grünes Licht gegeben. Ingenieur Oliver Schnese von der Martin-Schnese Ingenieure GmbH erläuterte nun das Vorhaben und dessen Kosten. "Die Erschließung soll Anfang August beginnen und voraussichtlich bis Mitte April nächsten Jahres gehen", sagte Schnese. Für den Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation rechnet man mit Kosten in Höhe von 58.000 Euro, für die Regenwasserkanalisation sind 40.000 Euro geplant. Circa 45.000 Euro soll die Wasserversorgung kosten. Das Glasfasernetz ist mit 13.000 Euro veranschlagt. Der größte Batzen ist der Straßenbau mit rund 140.000 Euro. In der Summe also knapp 296.000 Euro; hinzu kommt das Ingenieurhonorar in Höhe von rund 60.200 Euro.

Weil mit zwei Planungsbüros gearbeitet wird – Zapf Gewerbebau für Rathaus und Dienstleistungszentrum und Martin-Schnese Ingenieure für die Erschließung des Baugebiets – wollte Ludwig Christ (SPD) sicher gehen, dass die Planungsübergänge harmonieren. Man habe in einer gemeinsamen Sitzung alles besprochen, entgegnete Knecht, der zudem betonte, dass das Bodenpflaster zwischen Rathaus und Erschließungsgebiet farblich aufeinander abgestimmt werden solle. Einstimmig stimmten die Räte dafür, die Erschließung durchzuführen.