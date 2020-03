Lobbach. (pol/rl) Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos kam es an der Einmündung "Neurott" am Freitagnachmittag. Gegen 16.35 Uhr fuhr eine 52-jährige Opel-Adam-Fahrerin auf der Landesstraße L532 von Lobenfeld in Richtung Waldwimmersbach. Als sie nach links ins Gewerbegebiet abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden BMW, in dem ein 18-jähriger Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer unterwegs waren. Die Autos stießen seitlich versetzt frontal zusammen. Der BMW wurde abgewiesen und prallte danach gegen ein Straßenschild und eine Straßenlaterne.

Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Insassen verletzt. Die Opel-Fahrerin war so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Auch die beiden BMW-Insassen wurden verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 38.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die L532 am Neurott bis 19.10 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zu größeren Verkehrsproblemen kam es nicht.