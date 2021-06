Straßenlaterne an Straßenlaterne reiht sich in der Rohrbacher Straße von Leimen. Foto: Alex

Von Thomas Frenzel

Leimen. Weniger Nachtbeleuchtung, dadurch das Leben zahlloser Insekten schonen und dabei auch noch Strom sparen. Wenn das so einfach wäre, leben doch auf der Erde nicht nur Insekten. Dennoch: Die Große Kreisstadt soll das Thema angehen und ein Lichtkonzept erstellen, damit es in der Gesamtstadt nächtens insektenfreundlicher zugeht. So beschloss es der Gemeinderat nach einer umfänglichen Grundsatzdiskussion, die auch aufzeigte, dass so manche Stechmücke im Detail lauert.

Das Ziel: Was im 2500-Einwohner-Stadtteil Gauangelloch möglich ist, soll überall in der Stadt möglich werden: Die Straßenbeleuchtung wird zwischen 22 und 5 Uhr heruntergedimmt. Dies forderte Michael Reinig (GALL), der die Lichtverschmutzung als wichtigen Faktor für den Insektenrückgang geißelte. Er verwies auf die aktuelle Umweltgesetzgebung, wonach nur noch sparsame Leuchtmittel mit einem möglichst geringen Blauanteil eingesetzt werden sollen, da blaues Licht die Insekten besonders anlockt. Licht dürfe nur von oben nach unten strahlen, Bodenstrahler seien somit tabu. Stehe das stadtweite Lichtkonzept, müsse in gemeinderätlicher Ausschussarbeit die Umsetzung für die einzelnen Stadtbereiche erarbeitet werden. Als leuchtendes Vorbild nannte Reinig die Heidelberger Bahnstadt.

Der Ist-Zustand: Rund 4000 Lichtpunkte gibt es in der Stadt, sagte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, und anders als in der Bahnstadt ist das Leimener Beleuchtungsnetz das Ergebnis eines jahrzehntelangen Aus- und Umbaus. Will heißen: Vielerorts erlaubt die vorhandene alte Technik weder Dimmen noch Teilabschaltungen. Auch aus Kostengründen ist nur ein schrittweises Vorgehen möglich: Die Umrüstung einer Straßenlaterne auf LED-Technik mit einer insektenfreundlicheren warmweißen Farbtemperatur von maximal 3000 Kelvin kostet rund 400 Euro. Hinzu kommt kilometerlange Verkabelung, ergänzte Mathias Kurz (FW), der vor der Festlegung auf eine bestimmte Lichttechnik warnte: Europaweit stünden in den nächsten Jahren mit Blick auf höhere Energieeffizienz einschneidende Veränderungen an, auch im privaten Sektor.

Die Sicherheit: Ausleuchtung hat Auswirkung auf das Sicherheitsempfinden, sagte der OB. Auch wenn vielerorts im Stadtmarketing übertrieben, sei die Beleuchtung eine zivilisatorische Errungenschaft, verwies Dietrich Unverfehrt (SPD) auf das Thema Kriminalprävention. Körperliche Übergriffe fänden tagsüber an stark frequentierten Stellen statt, hielt GALL-Reinig dagegen; an besonderen Gefahrenstellen wie Kreuzungen gehe Sicherheit aber immer vor.

Der Insektenschutz: Die Straßenbeleuchtung ist für den OB in Bezug auf den Insektenrückgang ein Aspekt von vielen, "mit Sicherheit aber ein kleiner". Er verwies auf Landwirtschaft, Pestizide sowie insektenunfreundliche Gärten. Mit Streuobst- und Blühwiesen sowie mit Ackerrandstreifen müsse dem Insektensterben ebenfalls gegengesteuert werden, sagte Richard Bader (CDU).

Der Streitpunkt: Für und Wider prallten am konkreten Beispiel des Menzerparks aufeinander. Die Grünanlage südlich vom Leimener Ortszentrum wird nicht abgeschlossen, ihr Betreten ist aber GALL-Reinig zufolge nach Einbruch der Dunkelheit untersagt. Mit angrenzender Straße gäbe es hier sechs Laternen und acht Bodenstrahler, die als Deko, so Ralf Frühwirt (GALL), die Bäume anleuchten. Laut Bernd Rothenhöfer von den Technischen Betrieben Leimen lassen sich diese Leuchten nicht einzeln schalten. Wegen Vandalismus war die Beleuchtung auch auf Anwohnerwunsch installiert worden, warf Klaus Feuchter (FDP) ein. Bevor abgeschaltet wird, sollte mit den Anwohnern gesprochen werden, sagte der OB. Da überschaubar, so Peter Sandner (SPD), sollte das Parklicht auf Insektenfreundlichkeit umgerüstet werden. Die Bodenstrahler ließen sich abklemmen, fand auch FW-Kurz; mit ihrer Ausrichtung nach oben brächten sie kaum etwas für die Ausleuchtung und die Verkehrssicherung des Parkwegs.

Das Ergebnis: Die Verwaltung macht sich an das vom Gemeinderat einstimmig geforderte Lichtkonzept und bezieht hier den Menzerpark mit ein. Das sicherte der OB zu. Alles soll möglichst schnell durchgezogen werden.