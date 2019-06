Von Karin Katzenberger-Ruf

Wilhelmsfeld. Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato: Auf diese Kaffee-Spezialitäten mussten die Gäste im Café Junghans am gestrigen Donnerstag verzichten. Es gab nur den einfach Aufgebrühten aus der silbernen Thermoskanne. Denn: Der eigentliche Kaffeeautomat wird direkt mit Frischwasser aus der Leitung versorgt. Und aus dieser kam gestern in halb Wilhelmsfeld nichts.

Im Café Junghans schenkte Kathrin Weiher vorgebrühten Kaffee aus Thermoskannen aus. Foto: Katzenberger-Ruf



Wegen Arbeiten an der Hauptwasserleitung in der Silbergasse war das Wasser gestern abgestellt worden. Der "Ausnahmezustand" von 8 bis 18 Uhr war angekündigt. Und so hatte man im Café eimerweise Wasservorräte angelegt und nahm das Ganze gelassen. "Wir backen weniger als sonst", so die Inhaberin Manschula Junghans. Denn alles müsste von Hand mit den Wasservorräten gespült werden. "Die Spülmaschine können wir ja nicht benutzen", erklärt Junghans.

In der Backstube stand dagegen für Lena Krczal Spülen von Hand an. Foto: Katzenberger-Ruf

Eine Sachertorte war jedoch vorbestellt worden. Die ist zwar samt Schokoladenüberzug schon gegen 9.30 Uhr fertig - aber zu spät für das fließende Wasser. Man kann sich vorstellen, wie gut sich Schokoladenreste aus einem Topf entfernen lassen... Und doch haben die Frauen in der Backstube - seit einigen Monaten gehört auch Auszubildende Lena Krczal dazu - gute Laune.

Die Spülmaschine lief wegen der abgestellten Hauptleitung in der Silbergasse nicht. Foto: Katzenberger-Ruf

Kaffee ist als "Wachmacher" natürlich auch im Rathaus gegenüber ein Muss. In der dortigen Küche stehen vier mit Wasser gefüllte Kannen bereit. "Das müsste bis Dienstschluss reichen", meint Birgit Reibold; Bürgermeister Christoph Oeldorf sieht das genauso. Über die Baumaßnahme "Hauptwasserleitung" sagt er: "Man hätte das Wasser auch drei Tage hintereinander abstellen können, aber das will ja wirklich niemand."

Am 23. Mai gab es schon einmal einen wasserlosen Tag in Wilhelmsfeld. Der dauerte allerdings länger als angekündigt. "Das kommt halt vor, auch aus Sicherheitsgründen, weil alles genau abgecheckt werden muss", so Oeldorf. Er schätzt, dass während der laufenden Sanierung die Wasserversorgung nochmals unterbrochen werden muss, dann aber vielleicht nur für einen halben Tag.

Längere Zeit kein Wasser zur Verfügung zu haben, wäre für das Catering-Unternehmen "Kidsmeal" ein Problem. Schließlich liefert es täglich bis zu 4000 Mahlzeiten für Kinder in die Region. Doch an seinem Standort in der Richard-Wagner-Straße kann sich das Unternehmen aus einer eigenen Quelle mit wunderbar weichem Wasser bedienen. Inhaber Christian Böhm findet das natürlich prima. Und eine Gruppe vom städtischen Kindergarten "Eulennest" auch. Denn schon lange haben sie einen Ausflug mit Küchenführung und einem Essen beim Caterer geplant, ist von einer Erzieherin zu erfahren. Und zufällig entkommen sie so der Wasserlosigkeit im Kindergarten.

Nicht alle haben sich auf den Tag ohne Nass aus der Leitung eingestellt: Die Inhaberin des Schreibwarengeschäfts ist gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt und war deshalb nicht informiert. Am Donnerstagmorgen hat sie zu Hause noch ihren Kaffee getrunken. Dass das Wasser abgestellt würde, erfuhr sie erst von Kathrin Weiher vom Café nebenan. "Ich bin jetzt ja sowieso den ganzen Tag im Geschäft und nicht sonderlich beeinträchtigt", sagt die Geschäftsfrau.

"Ich hab gestern Abend noch meine Badewanne voll laufen lassen, damit ich heute noch Blumen gießen kann", ist von einem Herrn an der Bushaltestelle zu erfahren. Ein paar Kanister hat er ebenfalls gefüllt und in der Küche zum Kochen, aber auch in der Toilette als Ersatz-Spülung deponiert.

Eine Frau, die gerade im örtlichen Supermarkt eingekauft hat, meint: "Ich hab überlegt, ob ich ein, zwei Flaschen Mineralwasser mehr kaufen soll - aber die sind mir einfach zu schwer." Auch sie hat in ihrem Haus früh morgens für reichlich Wasservorräte gesorgt. "Es gibt Schlimmeres, wir sind einfach zu verwöhnt", findet sie.