Von Sabrina Lehr

Leimen/Mafra. Es ist ein harter Jahresbeginn für Mafra. Wie auch der Rest des Landes erlebt die knapp 18.000 Einwohner zählende Kleinstadt in den jüngsten Wochen eine Explosion an Corona-Fällen.768 Infizierte waren am Donnerstag in Leimens portugiesischer Partnerstadt bekannt. Eine umso schockierendere Zahl, wenn man bedenkt, dass sich seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres insgesamt 1509 Einwohner Mafras infizierten; die Stadt verzeichnet aktuell also etwa so viele Fälle wie in neun Monaten Pandemie zusammen. 14 Bürger der Stadt starben insgesamt im Zusammenhang mit dem Virus. Zum Vergleich: In Leimen wurden seit März 889 Corona-Fälle bekannt, aktiv sind momentan neun. Insgesamt sind oder waren 3,29 Prozent der Leimener mit dem Virus infiziert, in Mafra 4,27 Prozent der Bürger.

"Die Situation in Mafra ist kompliziert", berichtet ein Sprecher des örtlichen Rathauses auf RNZ-Anfrage. "Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist in den ersten Januarwochen gestiegen, aber beginnt nun sich zu verlangsamen." Dennoch kommt es laut der Lokalzeitung "Jornal de Mafra" teils zu dramatischen Szenen an den beiden Kliniken der Stadt: "Es gibt Probleme in Krankenhäusern, wo sich die Krankenwagen mit Patienten, die auf Zugang zur Notaufnahme warten, manchmal stauen", berichtet Rute Calado vom "Jornal de Mafra".

Hintergrund > Mafra ist seit 1990 offiziell als Partnerstadt mit Leimen verbunden. Die knapp 18.000 Einwohner zählende Kleinstadt liegt rund 40 Kilometer nördlich der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Im Landkreis Mafra leben rund 76.600 Einwohner. Besonders bekannt ist die Stadt für ein [+] Lesen Sie mehr > Mafra ist seit 1990 offiziell als Partnerstadt mit Leimen verbunden. Die knapp 18.000 Einwohner zählende Kleinstadt liegt rund 40 Kilometer nördlich der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Im Landkreis Mafra leben rund 76.600 Einwohner. Besonders bekannt ist die Stadt für ein monumentales Bauwerk: den Nationalpalast von Mafra, die größte Schloss- und Klosteranlage Portugals. Das Unesco-Weltkulturerbe wurde zwischen 1717 und 1755 gebaut. Entworfen hat die im Barockstil gehaltene Anlage der deutsche Architekt Johann Friedrich Ludwig für den portugiesischen König Johann V. Alleine der Palast hat eine Grundfläche von rund 38.000 Quadratmetern und umfasst 1200 Räume. Im Gebäude befindet sich eine umfangreiche historische Bibliothek. Außerdem werden Führungen durch das Schloss angeboten und die Kulisse als Veranstaltungsort genutzt. Auf dem Gelände um den Palast befindet sich ein Klosterkonvent, ein botanischer Garten und eine Basilika. An das Areal schließt sich der einst als königliches Jagdrevier angelegte, über 800 Hektar große Tapada-Nationalpark an. lesa

Ein Zustand, dem ihr zufolge nun mit harten Maßnahmen begegnet wird. "Die Regierung hat eine allgemeine Ausgangssperre im Land verhängt", so Calado. Reisen zwischen den Landkreisen seien nur aus begründetem Anlass erlaubt und auch nur an Werktagen. Die Wohnung zu verlassen sei nur für "Fahrten zum und vom Arbeitsplatz, zum Arzt und zur Apotheke und zum Kauf grundlegender Waren" gestattet. Spaziergänge oder Sport sind nur kurz und im Umfeld der Wohnung erlaubt. Die Gassirunde mit dem Hund ist zulässig, Menschenansammlungen verboten. "Seit 22. Januar sind alle Schulen geschlossen", berichtet Calado weiter. Am Montag soll der digitale Unterricht anlaufen. "Die Maßnahmen sollen alle 15 Tage neu eingeschätzt werden, um zu entscheiden ob die Schulen wieder geöffnet werden können, zumindest für einige Schüler", so Calado.

Geschäfte hätten größtenteils geschlossen. "Offen haben nur solche Läden, die unverzichtbar sind", heißt es von der Zeitung. "Diese Geschäfte dürfen unter der Woche bis 20 Uhr und am Wochenende bis 13 Uhr öffnen." Eine Ausnahme seien Supermärkte. Diese hätten bis 17 Uhr geöffnet. Cafés und Restaurants dürfen ihre Waren nur zum Mitnehmen anbieten. Für geschlossene Betriebe und in Not geratene Familien gebe es zwar staatliche Hilfen, "in dieser großen Krise ist die Hilfe aber unzureichend, wenn man die Arbeitslosenzahlen und den Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit der Geschäfte bedenkt", so Calado.

In Geschäften und am Arbeitsplatz gelte Maskenpflicht. "Auch auf öffentlichen Plätzen sind Masken vorgeschrieben, wenn man keinen Abstand halten kann", erklärt Calado. Die Bürger indes befolgten die strikten Maßnahmen dem "Jornal de Mafra" zufolge gut. "Obwohl die epidemiologische Situation sich in den vergangenen Wochen stark verschlechtert hat, genau wie im Rest von Europa", so Calado.

In Mafra und im Rest des Landes haben nun die Impfungen begonnen. Wie der Rathaussprecher mitteilte, sollen mit Ablauf dieser Woche 3500 Personen im Landkreis mit der ersten Impfdosis versorgt sein: als erste laut "Jornal de Mafra" Senioren und Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeheimen – vorausgesetzt, in der Einrichtung liegt kein aktiver Corona-Ausbruch vor. Als nächste sollen Feuerwehrleute, Sicherheitsbeamte und politische Vertreter an die Reihe kommen.