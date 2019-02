Leimen. (pol/mare/mün) Die 63-jährige Vermisste im Bereich Leimen/Nußloch ist tot. Wie die Polizei mitteilt, wurde ihre Leiche am Dienstag gegen 13.30 Uhr in einer Gartenhütte nahe der Landesstraße L594 gefunden.

Sie wurde seit Sonntag vermisst. Der letzte Kontakt mit der Frau bestand am Samstag gegen 13 Uhr per Telefon. Die Polizei suchte am Montag mit Hochdruck nach ihr und setzt auch einen Polizeihubschrauber und Polizeihunde ein. Die Suche wurde am Dienstag fortgesetzt. Auch die Feuerwehr war beteiligt.

Nach den ersten Ermittlungen der Beamten liegen zur Todesursache keine Hinweise auf ein Unglück oder Fremdeinwirkung vor.

Update: 5. Februar 2019, 14.30 Uhr