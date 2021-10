Neckargemünd. (lesa) Auf ein knapp zwei Zentimeter langes Metallstück in einem Fladenbrot hat ein 41-Jähriger am Montag nach eigenen Angaben gebissen. Wie der Leimener, dessen Name der RNZ bekannt ist, berichtet, hatte er den Fladen zuvor in der Neckargemünder Filiale von "Penny Markt" gekauft.

"Ich habe darauf gebissen und direkt Zahnschmerzen bekommen", sagt der Elektrotechniker. Als er das Brot aus dem Mund nahm, bemerkte er das Metall. Daraufhin sei er zurück in die Filiale gegangen, um den Vorfall zu reklamieren. "Die Filialleitung war nett, hat mir ein neues Brot angeboten und die Bereichsleitung angerufen", berichtet er. Jener Bereichsleiter habe jedoch weder mit ihm sprechen wollen, noch seine Kontaktdaten erbeten. "Er hat sich überhaupt nicht interessiert", sagt der 41-Jährige. "Ich hätte außerdem erwartet, dass die Brote direkt aus dem Sortiment genommen werden." Dies sei während seines Aufenthalts im Markt nicht geschehen.

Die Zahnschmerzen indes hätten nicht aufgehört, sodass er am Dienstag einen Zahnarzt aufsuchte. "Am Zahn ist glücklicherweise nichts, aber man hat eine Verletzung am Zahnfleisch festgestellt", berichtet der Leimener. Er kündigt an, einen Rechtsanwalt einschalten zu wollen.

Auf Nachfrage der RNZ bestätigte eine Sprecherin der Rewe-Gruppe, zu der "Penny" gehört, dass ein Kunde in Neckargemünd "berichtet hat, sich durch ein Metallstück, auf das er gebissen hat, am Zahn verletzt zu haben". Sie betont, dass die geschilderte Vorgehensweise nicht den Qualitätsstandards des Unternehmens entspreche: "Wir möchten den Kunden hierfür zunächst in aller Form um Entschuldigung bitten."

Der Fall sei zur Prüfung an den Lieferanten übergeben worden. Die Prüfung der "Rückstellmuster" und der "installierten Metalldetektoren während der Produktion" laufe noch, so die Sprecherin. Bei dem Händler handele es sich um einen nach internationalen Standards zertifizierten Händler in Deutschland.

Die Charge der noch im Markt befindlichen "Mini-Fladenbrote" sei nach der Meldung des Leimeners aussortiert worden. Sie "wurde umgehend seitens der Mitarbeiter im Markt vorsorglich aus dem Verkauf genommen", so die Sprecherin.