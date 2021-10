Von Agnieszka Dorn

Leimen. Geister tanzen in den Fenstern. Mit der Sense in der Hand wacht der Sensenmann über den im Nebel liegenden Friedhof. Auf dem Balkon schwebt ein weißer Geist. Und mit einem Ballon in der Hand begrüßt Clown Pennywise alle Gruselfans, während das Lied "Time Warp" aus dem Musical "Rocky Horror Picture Show" leise durch den Vorgarten hallt. Was wirkt wie Szenen aus einem Gruselfilm, kann derzeit in der Dresdner Straße 5 in Leimen selbst erlebt werden. Anlässlich des am morgigen Sonntag, 31. Oktober, stattfindenden Halloween-Fests hat André Grädler sein Haus ganz im Grusel-Stil dekoriert.

"Mag sein, dass die eine oder andere Gestalt am Haus Geister fernhält", sagt André Grädler angesichts des Halloween-Brauchs, unter anderem mit geschnitzten Kürbissen böse Geister abzuschrecken. Wer sich nicht von den gruseligen Gestalten in die Flucht schlagen lassen sollte, sind Halloween-Fans und Kinder. Diese lassen sich augenscheinlich auch nicht abschrecken: Der fünfjährige Neven jedenfalls ist total begeistert und möchte unbedingt ein Foto mit Clown Pennywise haben. Jener ist Protagonist des Horror-Romans "Es" von Stephan King. Neben Pennywise stehen einige Piratenskelette, von denen eines eine Flasche Alkohol hinunterkippt.

Seit Jahren verwandelt André Grädler sein Zuhause über Halloween in eine Grusel-Hochburg. Vor allem für Kinder ist die Aktion gedacht. Mit den Vorbereitungen habe er wie immer Ende September begonnen, erzählt der 35-jährige Halloween-Fan, dessen Augen im RNZ-Gespräch blutüberströmt wirken – spezielle Kontaktlinsen sind für den gruseligen Effekt verantwortlich. In der vergangenen Woche habe er sich Urlaub genommen, um dem Halloween-Haus den letzten Schliff zu geben. Der Vorgarten wurde dabei in einen künstlichen Friedhof verwandelt – aber keinen ganz normalen: Aus der Erde schauen Skeletthände hervor. An einem Grabstein, der wie all seine Pendants beleuchtet ist, guckt ein Skelettkopf ins Leere.

Das Schild "Beware of Zombies" – zu deutsch: Vorsicht vor Zombies – gibt einen Vorgeschmack auf das, was Besucher erwartet. Neben dem Sensenmann, empfängt Magierin "Heidi" mit einem Zauberstab und einer darauf platzierten Weltkugel die Besucher. Mit blutigem Mund steht sie an einem schwarzen Altar, auf dem Knochen und eine Ratte platziert sind. Vor ihr steht eine große, künstliche Spinne, die auf Klatschen und Berührungen reagiert. Und entsprechend einen Satz nach vorne machen kann. Künstliche Spinnweben sind ohnehin überall drapiert.

Die Gaudi bei dem fünfjährigen Neven ist jedenfalls groß. Er war schon im vergangenen Jahr hier und kennt einige Effekte. Zu diesen gehören die singenden Kürbisse oder die schwebenden leuchtenden Geister. Die Effekte werden durch spezielle Technik, Projektoren und Beamer ermöglicht. Die Beleuchtung ist übrigens mit Zeitschaltuhren geregelt, für den Nebel sorgt eine Nebelmaschine.

Info: Das Halloween-Haus in der Dresdner Straße 5 kann am morgigen Sonntag, 31. Oktober, von 18 bis 22 Uhr besucht werden. Grädler bittet, nicht in der Straße zu parken, verkleidet zu kommen und auf den Mindestabstand zu achten.