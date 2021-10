Steine des Anstoßes: die drei Altkleider-Container in der Heltenstraße, die offenbar auch zur Notdurft einladen. Foto: Frenzel

Leimen. (fre) Altkleider-Container, Baustellen, Tempolimit, Fußgängerquerung: Glaubt man der Themenliste eines Fragestellers bei der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats, dann ist es um die Lebensqualität und die Sicherheit in Leimens Heltenstraße schlimm bestellt.

> Altkleider-Container: Seit Jahr und Tag stehen derartige Sammelbehältnisse auf halber Heltenstraßenhöhe in einer Parkbucht, seit Jahr und Tag sorgen sie für Unmut. Den Grund dieses Unmuts nannte der fragende Anwohner nicht zum ersten Mal: Konsequent würde dort auch anderer Müll abgelagert, Lebensmittelreste inklusive, und auch als Bedürfnisanstalt werde das Ganze genutzt – "eine Katastrophe". Stimme für die Stadt das Verhältnis zwischen den Einnahmen aus der Container-Aufstellung und der permanenten Müllentsorgung? Ad hoc hatte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald die Zahlen nicht parat. Erneut kündigte der Rathauschef aber an, dass die Stadt bezüglich der Container-Aufstellung eine Neuausschreibung vorbereite, die auch die Übernahme der Reinigungskosten durch die Container-Aufsteller vorsehe.

> Baustellen: Die Absicherung bei zwei privaten Baustellen in der Heltenstraße sei "abenteuerlich", sagte der Bürger. Mal seien Fußgänger zum Ausweichen auf die Fahrbahn gezwungen, mal würde durch den Anlieferverkehr mit überlangen Lkw auch das automobile Durchkommen nur schwer möglich; in letzterem Falle sei eine hilfreiche Baustellenampel wieder abgebaut worden. Bei der Straßensicherung seien zunächst die Bauherren in der Pflicht, betonte der OB, der gleichzeitig eine umgehende Überprüfung durch das städtische Ordnungsamt zusagte.

> Tempo 30: Auf zwei Abschnitten der je nach Fahrtrichtung abschüssigen oder ansteigenden Heltenstraße ist Tempo 30 vorgeschrieben – aber warum nicht durchgehend? Das fragte der Anwohner, der sich auch über das Nicht-Blitzen durch die Stadt wunderte. "Die Leute fahren nicht langsam". Bergauf würde "Gas gegeben ohne Ende", eine Zumutung. Hier könnte doch, so vom Anwohner angemahnt, der Lärmaktionsplan greifen. Mit Tempokontrollen, so der OB, habe er keine Probleme und bezüglich des Lärmaktionsplans – und damit bezüglich eines durchgängigen Tempo 30 – werde man noch mal nachschauen.

> Fußgängerquerung: Da er sich schon warm geredet habe, so der Bürger, sprach er gleich auch noch die Fußgängersituation in der oberen Heltenstraße unweit des Naturfreundehauses an. Mit seinem Wildgehege und dem Spielplatz gehöre es nicht nur zu ausgewiesenen Wanderwegen, auch sei es beliebtes Ziel von Spaziergängern aus dem Emmertsgrund. Allein: Die Straße zu queren sei "nicht einfach", viel schlimmer noch, es sei "für Fußgänger gefährlich".