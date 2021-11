Leimen. (fre) Es wäre nicht die erste Shisha-Bar in der Großen Kreisstadt, aber wohl die erste an einer derart sensiblen Stelle: mitten im Herzen der Stadt, am Georgiplatz. Die Wasserpfeifen-Bar soll das – noch – bestehende Café Behr ablösen und damit eine Kaffeehaus-Tradition beenden, die vor Jahrzehnten begründet wurde. Mit der dazugehörigen Bauvoranfrage sollte sich am Mittwochabend der Technische Ausschuss in öffentlicher Sitzung befassen. Doch es kam anders.

Noch vor Einstieg in die Tagesordnung zog Oberbürgermeister Hans D. Reinwald den entsprechenden Tagesordnungspunkt zurück, bei dem der Beschlussvorschlag der Verwaltung schon klar formuliert war: "Die sanierungsrechtliche Genehmigung wird erteilt." Eine solche Genehmigung bedingt – jenseits einer baurechtlichen – die Lage des Cafés: Die Turmgasse 6, so die offizielle Hausadresse, liegt im Sanierungsgebiet Leimen-Mitte.

In den öffentlich gemachten Sitzungsunterlagen sind die Ziele aufgelistet, die einer sanierungsrechtlichen Genehmigung zugrunde liegen sollen. Dabei geht es um "Verbesserung des Stadtbilds, Schaffung von Aufenthaltsqualität, Verbesserung des Infrastrukturangebots, Modernisierung der privaten Bausubstanz sowie Neunutzung leerstehender Gebäude und Ladenlokale".

Ob der angefragte Café-Umbau insbesondere des Erdgeschosses diesen Zielen entspricht oder nicht, konnte wegen des abgesetzten Themas im öffentlichen Teil der Ausschusssitzung nicht mehr diskutiert werden. Eine solche Diskussion wäre laut OB auch obsolet gewesen: Es stünden für eine Behandlung der Bauvoranfrage angeforderte Unterlagen noch immer aus. Aus dem gleichen Grund war das Shisha-Thema schon vor einem Monat vertagt worden – unter Hinweis auf ein fehlendes Lärmgutachten. Damals, im Oktober, war in der öffentlichen Ausschusssitzung vor allem eines zu hören gewesen: Dass das Shisha-Thema am Georgiplatz hohe Wellen schlägt und weder der OB noch die versammelten Stadträte begeistert sind von einer solchen Café-Umnutzung am Georgiplatz.