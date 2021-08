Leimen. (lew) Wenn der Kanzlerkandidat der CDU und amtierende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zu Besuch kommt, wäre es verständlich, wenn dies beim Gastgeber im Vorfeld nervöse Hektik auslöst. Nicht so aber bei Nathalie Müller vom Weingut Adam Müller in Leimen. Armin Laschet wird hier am Donnerstag um 18.30 Uhr zu einer Wahlkampfveranstaltung erwartet. Die Veranstaltung ist längst ausgebucht, 300 Besucher können live vor Ort dabei sein, wenn der CDU-Kanzlerkandidat seine politischen Ziele präsentiert.

Der Besuch eines derart prominenten Politikers ist mit Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Trotzdem betont Nathalie Müller am Dienstagnachmittag gegenüber der RNZ: "So etwas stresst mich grundsätzlich nicht." Es sei auch nicht die erste Veranstaltung dieser Art. Bei vergangenen Bundestagswahlkämpfen waren schon der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière und vier Jahre zuvor die Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, zu Gast auf dem Weingut.

Neu ist eine Sicherheitsmaßnahme, die der aktuellen Corona-Pandemie geschuldet ist: Alle Teilnehmer unterliegen der "3-G-Regelung", sprich sie müssen geimpft, getestet oder genesen sein. "Nicht angemeldete Leute brauchen nicht herkommen", erklärt Gastgeberin Nathalie Müller. Es bestehe keine Möglichkeit, "spontan" an der Veranstaltung teilzunehmen.

Wenngleich im Hintergrund seit Tagen die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen – optisch wahrnehmbar wird dies erst ab dem Vormittag desselben Tages, wenn mit dem Aufbau der Bühne, dem Bestuhlen und der Installation der Tontechnik begonnen wird. Bis dahin läuft der Betrieb des Weinguts normal weiter. Von der CDU-Kreisgeschäftsstelle ist auf RNZ-Nachfrage zu erfahren, dass vom Interesse her die Veranstaltung auch mit gut 100 Plätzen mehr als den genehmigten 300 hätte stattfinden können. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, gibt es die Möglichkeit, Laschets Auftritt per Live-Übertragung unter www.facebook.com/CDU.RheinNeckar zu verfolgen. An seiner Seite werden unter anderem die Bundestagskandidaten für den Rhein-Neckar-Kreis sowie für Heidelberg, Moritz Oppelt und Alexander Föhr, erwartet.

Begrüßt wird der nordrhein-westfälische Ministerpräsident vom CDU-Kreisvorsitzenden Karl Klein. Die Oberbürgermeister aus Leimen und aus Hockenheim, Hans D. Reinwald sowie Marcus Zeitler, haben ihr Kommen ebenso angekündigt wie Karl A. Lamers, Mitglied des Bundestages im Wahlkreis Heidelberg-Weinheim. Die nötige Ruhe, ein Glas Wein zu trinken, werde Laschet sicher nicht haben, vermutet Nathalie Müller. Er dürfe sich aber in jedem Fall über ein entsprechendes Präsent freuen.

Übrigens: Schon am 10. August kommt mit Andreas Stoch, Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg, der nächste Politiker ans Weingut Müller. Zum "Politischen Frühschoppen" trifft er sich um 10 Uhr mit Lars Castellucci (SPD).