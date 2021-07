Eine gefühlte Ewigkeit hat sich an der Baustelle in der Theodor-Heuss-Straße zwischen St. Ilgen und Leimen nichts mehr getan. Foto: Alex

Von Thomas Frenzel

Leimen. Von Vandalismus bis zu Stromkosten reichte die Bandbreite der Themen, die bei der zurückliegenden Ratszusammenkunft unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" angesprochen wurden:

> Radweg: Die Fahrbahn für die Autos sei schon längst frei, aber Radfahrer und Fußgänger würden links liegen gelassen und müssten sich gedulden. Darauf machte Michael Reinig (GALL) aufmerksam bei seinem Verweis auf die Dauerbaustelle der Theodor-Heuss-Straße zwischen den Kreisverkehren an der Tinqueuxallee und dem neuen Gewerbegebiet Süd. Laut Oberbürgermeister Hans D. Reinwald liege die Verzögerung an der Komplexität der Baustelle, in die bezüglich des Gewerbegebiets auch die Verlegung der vorhandenen Hochspannungsleitung hineinspiele.

> Vandalismus: Nichtsnutze haben am Bärentorbrunnen am Eingang zum Leimener Stadtkern den metallenen Wasserspeier abgebrochen. Auf diesen Vandalismus machte Wolfgang Stern (CDU) aufmerksam. Die Verwaltung werde dem nachgehen, sicherte der OB zu.

> Parkplätze: Den in zwei Wendehämmer mündenden Hauffweg in St. Ilgen sprach Ralf Frühwirt (GALL) an: Stimmen Anwohnerinformationen, wonach die Stadt dort neue Parkplätze anlegen wolle? Einzusehen sei das nicht, so Frühwirt weiter, da alle angrenzenden Privathäuser über Stellplätze auf eigenem Grund verfügten. Bürgermeisterin Claudia Felden verwies auf Anwohnerwünsche nach öffentlichen Stellplätzen für Besucher und auch darauf, dass die überörtliche Verkehrskommission die Situation in Augenschein nehmen werde.

> Picknickkonzert: Zum Abschluss des Schuljahres wird die Musikschule am 27. Juli im Menzerpark ein Picknickkonzert veranstalten. Darauf machte Nathalie Müller (CDU) aufmerksam, die im Gemeinderat um Mitstreiter beim geplanten Getränkeverkauf warb. Der Erlös komme der Musikschule zu gute.

> Schmierereien: Die unter der Eisenbahnstrecke verlaufende Straßenunterführung zwischen Probsterwald und Fasanerie sei mal wieder komplett verschmiert, sagte Britta Kettenmann (FW). Ob die Wände nicht ganz offiziell für Graffiti-Sprayer freigegeben werden könnten, regte sie an. Sie verwies auch auf Stromkästen, die mit Schimpfworten beschmiert seien.

> Beleuchtung: Die Diskussion um insektenfreundliches Licht hatte er angeschoben, jetzt knöpfte sich Michael Reinig (GALL) erneut die nächtliche Illumination der katholischen Herz-Jesu-Kirche vor. Wer trage die Stromkosten, die Stadt etwa? Wenn ja, sei es nicht einzusehen, dass mit städtischen Mitteln Fremdgebäude angestrahlt würden. Nach den ihm vorliegenden Informationen übernehme die Stadt die Kosten, so der OB, und das gehe auf eine Ratsbeschluss zurück.