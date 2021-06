Von Sabine Geschwill

Leimen. Der Blick in "Nachbars Garten" war am "Tag der offenen Gärten" ausdrücklich erwünscht. Bei der neu ins Leben gerufenen Aktion der Initiative "Leimen legt los" konnte man sich Anregungen zur Gartengestaltung holen, mit Gartenbesitzern ins Gespräch kommen und Tipps unter Hobbygärtnern austauschen. Elf Adressen warteten in Leimen-Mitte auf Besuch. Im Stadtteil St. Ilgen hatte sich ein Teilnehmer gefunden. "Da wollen wir schauen, dass es dort im nächsten Jahr mehr werden", sagten Eva Neuschäfer und Holger Bortz vom Organisationsteam.

Der Bitte der Organisatoren, nach Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad die "offenen Gärten" zu besuchen, wurde sichtbar nachgekommen. Alfred und Eva Kohlmann machten sich mit Lageplan und Fotokamera zu Fuß auf den Weg. "Wir sind immer sehr interessiert, was in unserer Stadt los ist und freuen uns über dieses Angebot", erzählt das Paar. Jörg und Martina Seeger setzten sich aufs Fahrrad. "Wir haben selbst einen großen Garten und möchten uns ein paar Inspirationen holen", erfährt man von ihnen. Die RNZ hat sich einige Gärten angesehen.

> In der Friedrich-Ebert-Straße fand man den ersten "offenen Garten". GALL-Stadtrat Holger Bortz und seine Frau Heike führten die Besucher durch ihren lauschigen Innenhof. Diesen bezeichnen sie auch als kleine "Öko-Insel", weil sie zwischen Kräutertöpfen und Fundstücken aus dem Urlaub alles wachsen lassen, damit sich Insekten, Wildbienen, Vögel, Igel und weiteres Getier wohlfühlen. Ihr ganzer Stolz ist der im vergangenen Jahr mit Naturmaterialien selbstgestaltete Gartenbereich mit gemütlicher "Relax- und Kaffee-Ecke" mit Brunnen und vielen Bonsaibäumchen, die von Holger Bortz gehegt und gepflegt werden.

Sie alle öffneten die Tore ihrer Gärten. Foto: Geschwill

> Im Falltorweg öffneten Eva und Andreas Neuschäfer ihren 500 Quadratmeter großen Nutzgarten, in dem sie fast jeden Tag anzutreffen sind. "Ich liebe es, hier zu arbeiten", gesteht die Verwaltungsleiterin der Leimener Musikschule. In dem Garten, den sie vor 15 Jahren gepachtet haben, gibt es verschiedene Obstbäume, aber auch Weinreben, Heidelbeer- und Himbeerhecken und Beete für Gemüse. "Bei uns sind Tiere willkommen – außer Schnecken, die sich den Salat schmecken lassen wollen."

> An der evangelischen Mauritiuskirche konnte nicht nur der mit viel Bedacht angelegte Kirchgarten angesteuert werden, sondern auch der Außenbereich des Elisabeth-Ding-Kindergartens nebenan. "Während der Corona-Zeit mussten unsere Eltern ihre Kinder an der Eingangstür abgeben und freuen sich jetzt richtig, mal wieder in den Garten zu können", wusste Kindergartenleiterin Claudia Neininger-Röth. Naturnahes und nachhaltiges Gärtnern wird in der Einrichtung großgeschrieben. "Wir haben jedes Jahr ein ‚Vom Samen bis zur Pflanze‘-Projekt für unsere Kinder und bauen selbst Tomaten, Gurken, Kräuter und vieles mehr an", erzählt sie.

> In der Wingertstraße konnte man bei GALL-Stadtrat Michael Reinig seinen nach Feng-Shui-Prinzipien angelegten Bauerngarten bewundern, der bienenfreundlich bepflanzt ist. Viele Nahrungsquellen und Wasserstellen sind seine Devise, um Wildbienen und Insekten das Leben zu erleichtern. Groß war bei ihm und seiner Frau Christiane die Freude, als Hobbygärtner Günter Bäcker ihnen bei seinem Besuch weiterhelfen und eine für Reinigs bislang unbekannte Pflanze als Ackersenf definieren konnte, der sich wunderbar in der Küche verwenden lässt. Norbert Knopf, Landtagsabgeordneter der Grünen, war auch vor Ort und machte einen Gartenrundgang.

> Am Berg in der Verlängerung des Grauenbrunnenwegs hatte Jürgen Pfeiffer seinen Garten geöffnet. Früher war dort ein Weinberg, heute findet man auf 1200 Quadratmetern einen naturnahen Garten mit verschiedenen Bäumen, Obstgehölzen und über 200 heimischen und exotischen Pflanzenarten – darunter die weidenblättrige Sonnenblume oder die seltene Bienenragwurz. Vom Reh über Igel, Eidechsen, Blindschleichen und viele Vogel-, Insekten- und Bienenarten sind viele Tiere dort Dauergast. Bei Pfeiffer kommen keine elektrischen Geräte zum Einsatz, um die Tiere zu schonen. Der gelernte Goldschmiedemeister geht nur mit Sense und Rebschere ans Werk.