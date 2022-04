Leimen. (lesa) Von außen betrachtet scheinen die Parallelen deutlich: Wie 2015 kommen derzeit zahlreiche Flüchtlinge nach Deutschland. Doch bei näherem Hinsehen offenbaren sich Unterschiede zwischen den beiden Flüchtlingswellen. Birgit Zeitler, Integrationsbeauftragte der Stadt Leimen, erklärt, was die Flüchtlingsströme unterscheidet.

"2015 und 2016 kamen die Geflüchteten von oben nach unten", sagt sie. Der Bund habe seinerzeit Geflüchtete registriert, sie an die Bundesländer verteilt, die diese wiederum an Landkreise und die Kommunen "durchreichten". Nun sei die Situation andersherum: "Die Flüchtlinge haben keine Auflagen und können kommen", sagt Zeitler und macht deutlich: "Sie sind schon da." Zudem seien 2015 hauptsächlich junge Männer geflohen, nun Mütter mit Kindern.

Birgit Zeitler. Foto: privat

Eine Aufnahme in großen Lagern wie Turnhallen werde nun im Gegensatz zu 2015 teils übersprungen: Die Geflüchteten kämen in privatem Umfeld – also direkt in den Kommunen – unter. Zeitler berichtet gar von Fällen, in denen Privatpersonen Ukrainer aus Sammelunterkünften "herausgeholt" hätten. Und noch eine andere Erfahrung macht die Integrationsbeauftragte: "Wir wundern uns, wo jetzt doch Wohnraum zur Verfügung gestellt wird." Freudig bemerkte sie etwa, wie Menschen Einliegerwohnungen meldeten, die zuvor nicht genutzt wurden. Speziell auf Leimen bezogen mache sich die hohe Quote aus der ehemaligen Sowjetunion stammender Spätaussiedler bemerkbar: "Da gibt es viele Verbindungen in die Ukraine und viele stellen Wohnraum zur Verfügung." Die Neuankömmlinge planen bisher laut Zeitler, nur vorübergehend in Deutschland zu bleiben. Zwei bis drei Menschen seien bereits ins Kriegsgebiet zurückgekehrt.

Insgesamt ist Zeitler optimistisch, auch diese Flüchtlingswelle zu bewältigen. Nur eines bereitet ihr Sorgen: "Was machen wir, wenn es länger dauert und auch die Männer kommen? Wie viel kann eine Stadtgemeinschaft absorbieren?"