Von Lukas Werthenbach

Leimen. Trotz einer nagelneuen Fotovoltaik-Anlage (FVA) fließt kein Strom, die Baustelle steht still und bei den Verantwortlichen fühlt sich niemand zuständig: So erging es in den vergangenen Monaten einem Bauherrn, der in Leimen ein Gebäude entkernt hat und es nun sanieren will, um es als Einzelhandelsgeschäft zu vermieten. Der entstandene Schaden beträgt laut FVA-Hersteller mehrere Tausend Euro. Hintergrund der Verzögerung ist der Wechsel des Stromnetzbetreibers in Leimen: Die Süwag löste zum 1. Januar dieses Jahres die EnBW ab. Die Übergabe verlief aber alles andere als glatt.

Dass sich heute überhaupt wieder etwas auf der Leimener Baustelle tut, ist wohl vor allem dem FVA-Hersteller zu verdanken. Der Geschäftsführer des als Teil-Bauleiter an dem Projekt beteiligten Unternehmens kontaktierte Mitte Februar Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Süwag per Post; eine Kopie schickte er jeweils an die Leimener Stadtverwaltung und die RNZ. Und siehe da: Seit Ende letzter Woche ist die Baustelle plötzlich mit Strom versorgt - gut zwei Monate später als geplant.

Eines schiebt Bernd Frank, Geschäftsführer des FVA-Herstellers und Verfasser des Brandbriefs, im Gespräch mit der RNZ gleich vorweg: "Ich will hier nicht als Wutbürger auftreten, sondern zur Verbesserung der Strukturen beitragen, damit so etwas nicht noch einmal passiert." Er sehe die Netzbetreiber nämlich häufig auf einem "hohen Ross" sitzen, denen Bürger und andere Firmen völlig ausgeliefert seien.

Wie Frank erklärt, konnte die Baustelle seit Mitte Dezember nicht wie geplant mit Strom versorgt werden, weil dafür ein Zähler installiert werden musste. Erst dadurch sei es möglich, Strom aus dem Netz zu beziehen und den erzeugten "Eigenstrom" aus der FVA einzuspeisen. Alle notwendigen Anmeldungen für den neuen Stromanschluss und die FVA seien "rechtzeitig beim damaligen Netzbetreiber EnBW auf den Weg gebracht" worden, teilte Frank in dem Brief mit.

Die EnBW habe den Zähler aber eben nicht mehr angebracht und an die "neue Zuständigkeit durch die Süwag" verwiesen. In den ersten Wochen des neuen Jahres habe sich laut Frank "niemand mehr für diese Anlage verantwortlich gefühlt". In dem Brief hieß es, dass man bei der Süwag lediglich auf einen Mitarbeiter verwiesen habe, der aber nicht erreichbar gewesen sei - angeblich, weil dieser erkrankt war.

Das bestätigte nun die Süwag in einer Antwort auf Franks Schreiben. Darin entschuldigt sich der Netzbetreiber für die Unannehmlichkeiten und nennt neben der Erkrankung des Mitarbeiters, der als einziger im Unternehmen für diesen Auftrag zuständig war, einen weiteren Grund für die Verzögerung: Demnach hätten die für den Netzanschluss nötigen Unterlagen von der EnBW die Süwag am 18. Dezember erreicht.

Ein Sprecher der EnBW erklärte nun auf Nachfrage, dass dort die Unterlagen am 13. Dezember eingegangen seien. Da man den Auftrag bis zum Jahresende nicht mehr habe ausführen können, habe das Unternehmen die Dokumente gleich an den neuen Betreiber Süwag weitergeleitet. Dort sei die Bearbeitung wegen der Feiertage aber erst am 10. Januar aufgenommen worden, hieß es vonseiten der Süwag. Wegen der Erkrankung des Mitarbeiters habe sich dies dann noch einmal verzögert.

Wie Michael Ullrich, Sprecher der Stadt Leimen, auf Nachfrage erklärte, sei dieser Betreiberwechsel die "größte Übergabe des Stromnetzes der letzten 30 bis 40 Jahre". "Wie so oft" gebe es "menschliche Gründe" für die Schwierigkeiten. Ullrich bestätigte, dass rund ein Dutzend weitere Bauvorhaben durch die Übergabe beeinträchtigt wurden. Dort habe es aber keinen Stromausfall gegeben.

Laut Bernd Frank entstanden dem Bauherrn durch die Verzögerungen beim Anschluss der FVA ein Schaden von rund 3000 Euro. Weitere Verluste in Höhe von mindestens zwei Monatsmieten gebe es wegen der verspäteten Ladeneröffnung.