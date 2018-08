Leimen. (kaz) "Die Trauben sind dieses Jahr ein Traum" schwärmt Rainer Eichhorn. So eine außergewöhnliche Qualität habe er während seiner gesamten Berufslebens noch nie in den Händen gehabt, fügt er hinzu. Das will was heißen - schließlich ist Eichhorn seit 40 Jahren als Weinbautechniker tätig und war im traditionsreichen Weingut Adam Müller nun wiederum der Mann der ersten Stunde.

Es ist Mittwochvormittag, auf einem rund 15 Ar großen Weinberg hinter der katholischen Kirche hat um 7 Uhr die Lese von Müller-Thurgau-Trauben begonnen. "Gegen Mittag werden wir wohl fertig sein", vermutet er zweieinhalb Stunden später. Da haben sich die Helferinnen und Helfer aus Rumänien gerade zur Frühstückspause niedergelassen.

Es wird ein heißer Tag werden. Da ist es gut, nicht in der Nachmittagshitze arbeiten zu müssen. Der Blick durch den Refraktometer beweist: Das "Erntegut" hat rund 85 Grad Oechsle, also einen hohen Zuckergehalt. Kein Wunder nach so einem sonnigen Sommer!

Die Trockenheit hat bei den Reben - zum Glück - keine Schäden hinterlassen. "Die Pflanzen wurzeln bis zu 15 Meter tief, deshalb kommen sie gut an das Grundwasser ran. Nach den vielen Regenfällen Anfang des Jahres ist der Pegel noch hoch genug", erklärt der Fachmann zufrieden.

Das im Jahr 1735 gegründete Weingut bewirtschaftet rund 25 Hektar Rebfläche, der Wingert hinter der Kirche kam 2010 dazu, nachdem der ehemalige Besitzer das nicht mehr leisten konnte. "Viele Tage mit um die 30 Grad haben die Trauben regelrecht weich gekocht", erklärt Rainer Eichhorn.

Anfang der 1980er Jahre, zu Beginn seiner Lehre, hat er einige schlechte Sommer erlebt. Lange her also. Seit etwa zwei Jahrzehnten sei der Ertrag allerdings durchweg zufriedenstellend gewesen.

Dass die Sommer immer wärmer würden, tue vor allem dem Sauvignon Blanc gut. Diese Sorte habe sich am Standort Bergstraße prächtig entwickelt, was anfangs nicht abzusehen gewesen sei. Voraussichtlich geht die Lese demnächst mit dem Burgunder weiter.

Das muss allerdings von heute auf morgen entschieden werden. Worte wie "Starkregen" oder "Hagel" will Rainer Eichhorn erst gar nicht in dem Mund nehmen, nachdem bisher alles bestens gelaufen ist.

Das Weingut Seeger - als zweiter traditionsreicher Familienbetrieb in Leimen - will übrigens am Freitag mit der Lese loslegen. Die "Seegers" sind laut urkundlicher Ersterwähnung schon seit 1655 als Weinbauern in Leimen aktiv.