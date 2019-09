Von Sabine Geschwill

Leimen-St.Ilgen. Mehr Lebensqualität für St. Ilgen wünscht sich Oberbürgermeister Hans D. Reinwald - und er ist sich sicher, dass dieses Mehr an Lebensqualität mit den nun anstehenden Baumaßnahmen auch kommt. Die Stadt hatte Anwohner, den Gemeinderat und die am Bau beteiligten Betriebe zum Spatenstich für den dritten und letzten Sanierungsabschnitt der Theodor-Heuss-Straße eingeladen. Dieser erstreckt sich von der Straße "Am Schussgarten" an der Leimbachbrücke bis zur Einmündung der Weberstraße.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen soll auch der kleine, an der Straßenkurve gelegene Platz an der Aegidius-Kirche gestaltet werden. Stadträte und Anwohner wurden von Reinwald ermuntert, ihre Ideen für die Platzgestaltung einzubringen. "Wenn der Kirchplatz fertig ist, wird er wesentlich zur Ortsverschönerung beitragen", prophezeite der Rathauschef. Reinwald freute sich, dass nun auch der letzte Sanierungsabschnitt der Theodor-Heuss-Straße angegangen werden könne und die viel befahrene Straße dann komplett fertiggestellt werde.

Der Oberbürgermeister erinnerte an den ersten Abschnitt der Straßensanierung, der Ende 2015 begonnen hatte und im Frühjahr 2017 abgeschlossen wurde. Dieser reichte vom Restaurant Capri bis zur Bahnhofstraße. Der zweite Sanierungsabschnitt ab der Kreuzung Bahnhofstraße wurde im Mai 2017 in Angriff genommen und ein Jahr später beendet. Im Zuge dessen wurde die Weberstraße mit saniert.

Der jetzt begonnene dritte Abschnitt soll bis April 2020 abgeschlossen sein. Es werden neue Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Abwasser gelegt. Danach geht es an den Straßenbau. Auch dieser letzte Sanierungsabschnitt werde an das neue Erscheinungsbild der Theodor-Heuss-Straße angeglichen.

Die Kosten der Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf insgesamt 1,5 Millionen Euro, wie OB Hans D. Reinwald erklärte. Der Rhein-Neckar-Kreis übernimmt davon 150.000 Euro. Der Anteil des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beträgt 500.000 Euro und der Anteil des Eigenbetriebs Wasserversorgung 350.000 Euro. So muss die Stadt letztlich einen Anteil in Höhe von 500.000 Euro selbst stemmen.

An der Maßnahme beteiligt sind neben dem Rhein-Neckar-Kreis und den Stadtwerken Heidelberg auch die Eigenbetriebe der Stadt Leimen. Auftragnehmer ist die Firma Häußler und Boileau aus Leimen. Für die Planungen zuständig ist das Ingenieurbüro Erich Schulz aus Heidelberg.