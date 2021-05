Von Thomas Frenzel

Leimen. Auch wenn dieser Begriff zu keinem Zeitpunkt der zurückliegenden Ratssitzung fiel: Die Stadt wird im Kampf um öffentliche Sicherheit künftig auf eigene Sheriffs setzen. Einer entsprechenden Aufrüstung des bestehenden Gemeindevollzugsdiensts (GVD) durch zwei Bedienstete mit der Zusatzqualifikation zum Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) galt das einstimmige Votum des Gemeinderats. Die Zustimmung ging einher mit einer Breitseite gegen das Land. Ihr Tenor: Die Landespolizei wird ausgedünnt und die Kommunen müssen einspringen.

Gegenüber dem GVD, der seit einigen Jahren – mit oder ohne angemietete Kräfte privater Sicherheitsfirmen – auch an Wochenenden auf nächtliche Streifen geht, habe der KOD erweiterte Kompetenzen, die mehr in den Polizeibereich hineinreichten. Dies erfuhr Holger Bortz (GALL) auf Nachfrage vom Ordnungsamtsleiter Frank Kucs. Demnach verfüge der KOD über ein Anhalterecht im Straßenverkehr, könne er unmittelbaren Zwang ausüben und Betriebsräume betreten, sei er zu Identitätsprüfung und Personendurchsuchung berechtigt und dürfe beschlagnahmen und auch Platzverweise aussprechen. Nach Kenntnisstand von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald gelte dies auch für private Einrichtungen wie das Kurpfalz-Centrum, wenn diese öffentlich zugänglich seien.

Bei den beiden KOD-Stellen handle es sich um keine Stellenmehrung innerhalb der Verwaltung, sagte Reinwald: Eine GVD-Stelle werde durch Ruhestand frei und solle nach KOD-Kriterien neu ausgeschrieben werden; die zweite KOD-Stelle werde durch zusätzliche Qualifizierung eines GVD-Bediensteten erreicht. Die personellen Mehrausgaben schätzte der OB indes auf 10.000 Euro pro Person und Jahr. Den Sitzungsunterlagen war zudem zu entnehmen, dass bei KOD und GVD eine gemeinsame Mindestpersonalstärke von acht Bediensteten erforderlich sei.

Der Rathauschef wurde aber auch nicht müde, die gute bisherige GVD-Arbeit zu loben. Ungeachtet seiner sozialen Struktur stehe Leimen im kreisweiten Kriminalitätsvergleich gut da. Dennoch stießen die Mitarbeiter zunehmend an die Grenzen ihrer Einwirkungsmöglichkeiten, sagte Ordnungsamtsleiter Kucs. Dies gelte insbesondere in den Abendstunden: "Dann rufen sie die Landespolizei an und hoffen, dass die kommt."

Nathalie Müller (CDU) verwies auf die Aggressions- und Gewaltdelikte, die nicht rückläufig seien und sich zu 40 Prozent im öffentlichen Raum abspielten. Das habe "Auswirkung auf das Sicherheitsgefühl der Menschen". Und weiter: "Es ist schade, dass das Land nicht in der Lage ist, hier einzugreifen."

Auch Dietrich Unverfehrt (SPD) beklagte die Überlastung der Landespolizei. Eine Tatsache, die die Stadt zwinge, tätig zu werden. Als Dienstsitz für den KOD schlug er das sanierte St. Ilgener Rathaus vor. Für Mathias Kurz (FW) war Sicherheit das wichtigste Thema, wenn man sich unter den Bürgern umhöre. Und Klaus Feuchter (FDP) führte das gute Abschneiden Leimens in der Kriminalitätsstatistik vor allem darauf zurück, dass die Stadt mit viel Geld in jene Presche springe, die sich mit der Polizeireform aufgetan habe. Er verwies auf das Polizeirevier Wiesloch, das ein riesiges Zuständigkeitsgebiet habe – Leimen inklusive – aber gleichzeitig viel zu wenige Einsatzfahrzeuge.