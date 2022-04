Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Ein abgerutschter Biberschwanzziegel am Kirchturmdach der Dreifaltigkeitskirche. Nichts Großes, hatten die Verantwortlichen der evangelischen Kirchengemeinde im Sommer gedacht. "Eine Dachdeckerfirma sollte den Ziegel wieder richten", erinnern sich Diakon Daniel Horsch und Susanne Flory, Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Mittels Teleskoparbeitsbühne befestigte eine Dachdeckerfirma den losen Ziegel in knapp 30 Meter Höhe wieder. Neben der Reparatur begutachtete der Fachmann die gesamte Dachfläche des Kirchturms – mit wenig erfreulichem Ergebnis: Auch die übrige Eindeckung weist starke Schäden auf.

Bei den Ziegeln, von denen etwa die Hälfte noch von der Originaleindeckung von 1916 stammt, dem Einweihungsjahr der Kirche, hatte sich der Ton zersetzt. Dadurch wiesen die sogenannten Biberschwänze nicht mehr die erforderliche Stabilität auf. Auch die Vermörtelung der Ortsgänge zeigte sich brüchig und bei zahlreichen älteren Reparaturen waren neue Schäden festgestellt worden. "Von diesem Moment an war uns klar: Hier herrscht dringender Handlungsbedarf", erzählt Horsch.

Umgehend wurden das bisher um die Kirche angebrachte Absperrband durch stabile Absperrbaken ersetzt und der Bereich rund um Glockenturm und Haupteingang großflächig abgeriegelt. Es wurden Gespräche mit Facharchitekten für denkmalgeschützte Gebäude gesucht, das Baureferat der Landeskirche und das von kirchlicher Seite zuständige Verwaltungs- und Serviceamt kontaktiert und Gutachten in Auftrag gegeben. Nach Begutachtung des "Dachschadens" kam die zweite schlechte Nachricht für die Kirchengemeinde: "Das hat leider gezeigt, dass nicht nur die Eindeckung des Kirchturms, sondern auch des kompletten Kirchenschiffs erneuert werden muss", erklären Horsch und Flory.

Die Kostenschätzung für eine komplette Neueindeckung stehe derzeit noch aus. Sobald der Kirchengemeinde die Zahlen vorliegen, werde man sich an die Organisation der Finanzierung machen, so Horsch. Dann gehe es auch darum, wie viel von den Kosten die Evangelische Landeskirche übernehmen werde, wie viel die evangelische Kirchengemeinde St. Ilgen aufbringen müsse und wie dieser Kostenanteil finanziert werden könne. "Es wird auf jeden Fall eine große finanzielle und bautechnische Herausforderung auf unsere Kirchengemeinde zukommen", so der Diakon.

Seit vergangenem August ist der Zugang zur Kirche wegen der absturzgefährdeten Ziegel nur noch über den kleinen Seiteneingang möglich. Da dies auf längere Zeit keine geeignete Lösung für die Kirchengemeinde darstellt, hatten sich Hauptamtliche und Kirchengemeinderat als Übergangslösung bis zur Dachsanierung für eine stabile Überdachung des Haupteingangs im Carport-Stil entschieden. Insbesondere bei Festgottesdiensten wie der Konfirmation sei es doch um einiges schöner und würdiger, über den Haupteingang in die Kirche einzuziehen, wurde erklärt.

Um Kosten zu sparen, wurde die fünf Meter lange und mehr als drei Meter in Höhe und Breite messende Holzkonstruktion in ehrenamtlicher Arbeit von Holger, Jochen und Susanne Flory, Daniel Horsch und Ebrahim Bahrdo innerhalb eines Tages vor dem Kircheneingang aufgebaut. Um auch bei stürmischem Wetter Standfestigkeit zu gewährleisten, wurden die Pfosten an vier mit 1000 Litern befüllten Wassertanks befestigt. Die umliegende Fläche entlang der Dachseiten der Kirche bleibt weiterhin abgesperrt, um Kirchenbesucher vor herabfallenden Ziegeln zu schützen. Sobald die Dachsanierung abgeschlossen ist, soll die flexibel einsetzbare Carport-Konstruktion an anderer Stelle auf dem Kirchengelände eine nützliche Verwendung finden, erklärt Flory.