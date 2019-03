Von Lukas Werthenbach

Leimen-St. Ilgen/Heidelberg. Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Dienstag ein 85-Jähriger vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Zum Prozessauftakt ließ der gebürtige Russe aus Leimen durch seinen Rechtsanwalt erklären, dass er die ihm vorgeworfene Messerattacke auf den Lebensgefährten seiner Tochter einräumt.

Er sitzt seit der Tat im Herbst 2018 in Untersuchungshaft. Bisher ging es in dem Verfahren insbesondere um das Leben des gesundheitlich angeschlagenen Angeklagten, seinen Alkoholkonsum und um den genauen Ablauf der Tat, die sich im Max-Josef-Weg abgespielt hatte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 85-Jährigen vor, am Mittag des 22. September mit einem Messer mit acht Zentimeter langer Klinge in den Bauch des Freundes seiner Tochter gestochen zu haben. "Aufgrund der Fettleibigkeit des Geschädigten führte der Stich nur zur Durchtrennung des Fettgewebes", heißt es in der Anklage.

Vorausgegangen war offenbar ein Streit zwischen Angeklagtem und dessen heute 86-jähriger Ehefrau. Als der Freund seiner Tochter am Ort des Geschehens eintraf und dazwischen gehen wollte, habe der Angeklagte plötzlich ein Messer aus der Hosentasche gezogen und zugestochen. "Das Blut kam wie eine Fontäne heraus", erklärte das Opfer im Zeugenstand - ebenso wie der Angeklagte sprach er ausschließlich Russisch, eine Dolmetscherin übersetzte jeweils simultan.

In seiner Erklärung entschuldigte sich der 85-Jährige für die Tat. Der Streit mit seiner Frau habe vor allem aufgrund seiner Alkoholisierung "zu erhöhtem Ärgernis geführt". Ein Arzt attestierte ihm am Tattag einen Wert von 1,38 Promille. Er habe niemanden verletzen wollen, ließ der Angeklagte erklären. Als sein "Schwiegersohn" auf ihn zulief, habe er sich bedroht gefühlt, was er "aus heutiger Sicht als Fehleinschätzung" bewerte.

Bei der Vernehmung der Zeugen versuchte das Gericht auch, das Verhältnis zwischen Angeklagtem und dessen Ehefrau zu beleuchten. Mehreren Aussagen zufolge stritt sich das Paar öfter, wenn der Angeklagte betrunken war. Demnach habe die Frau häufiger bei der gemeinsamen Tochter des Ehepaares übernachtet.

Augenzeugen berichteten, dass der 85-Jährige kurz vor der Tat hinter seiner Frau hergelaufen sei, während sie andere um Hilfe gebeten habe. "Er will mich schlagen", soll sie dabei auch gesagt haben. Die Ehefrau verweigerte die Aussage. Als sie den Gerichtssaal betrat, brach der Angeklagte in Tränen aus. "Ich wünsche mir, dass er zeitnah nach Hause kommt": Nur das sagte die gebürtige Deutsche auf Russisch.

Wie der 1933 in Russland geborene Angeklagte erklärte, lernte sich das Paar in den 1950er Jahren in Russland kennen. Nach Umzügen in die Ukraine und nach Kasachstan kamen der gelernte Kraftfahrer und die Lehrerin als Rentner 1999 nach Leimen. Auf die Frage des Richters, warum er nach 20 Jahren immer noch kein Deutsch spreche, erklärte der Angeklagte: "Ich habe anfangs hier keinen Sprachkurs bewilligt bekommen. Man sagte mir, ich sei zu alt und bräuchte keine Arbeit."

Gesundheitliche Probleme des Angeklagten wurden am Dienstag vor Gericht offensichtlich. Er verwechselte mehrmals Angaben zu seiner Familie; laut seinem Verteidiger ist er unter anderem dement. Der Prozess soll am Dienstag, 26. März, fortgesetzt werden.