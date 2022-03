Von Meike Paul

Leimen-St. Ilgen. Wagemutige Seiltänzer, kräftige Akrobaten und ein tollpatschiger Clown: Nach Monaten der Corona-Wirren endlich wieder Zirkusluft schnuppern ist noch bis zum 13. März auf dem Parkplatz des Mix-Marktes in der Ferdinand-Porsche-Straße in St. Ilgen möglich. Hier gastiert der "Circus Manuel Weisheit" mit vielen Artistik-Nummern und nur wenigen tierischen Einlagen. Die Artisten in achter Generation wollen mit ihren athletischen und halsbrecherischen Darbietungen begeistern. Bei der Premiere am Freitagnachmittag strömten viele Familien mit kleinen Kindern in das blau-rote Zelt, das unter Einhaltung der 3G-Regeln beinahe bis auf den letzten Platz besetzt war.

Und damit die Kinder auch voll und ganz auf ihre Kosten kamen, hatten sich die Akteure liebevolle und unterhaltsame Geschichten zu ihren unterschiedlichen Nummern einfallen lassen. So schwebten Kevin Weisheit und Jaqueline Nestelberger als "Duo Belissimo" nicht einfach nur an den "Strapatenbändern" durch das Zelt, sondern schlüpften dabei in die Rollen von Disneys Jasmin und Aladdin. Die Darbietung wurde mit der Untermalung der Filmmusik so zum Liebestanz in der Luft, mit Küsschen und der Anmutung eines fliegenden Teppichs. Strahlende Kinderaugen waren da garantiert.

Ebenso, als Janette Weisheit mit einem Schirmchen zum Soundtrack von Hugh Jackmans Zirkus-Film "The greatest showman" übers Balance-Seil tanzte. Spagat und Kniebeugen waren auf dem wackeligen Untergrund kein Problem und ließen bei dem einen oder anderen kleinen Besucher vor Faszination den Mund offenstehen. Auch mit Seidentüchern und als rosa Raupe Slinky wusste die Akteurin zu begeistern. Nestelberger bewies sich hingegen mit zahlreichen Hula-Hoop-Ringen in der Manege.

Tiertrainer Dominik Weisheit verstand sich hingegen darauf, seine beiden Pferde "Mini und Maxi" zu Luis Fonsis Hit "Despacito" rhythmisch galoppieren zu lassen. Der Akteur brachte außerdem ein Lama zum Hürdenspringen und ließ die Hunde Loui und Nala Tricks vorführen. Mit zwei seiner Brüder brillierte der Dompteur außerdem an den römischen Ringen und stellte seine Muskelkraft mit allerhand Armbeugen und Klimmzügen unter Beweis.

Clown Dolly bewarf das Publikum mit Popcorn und die eigenen Kollegen mit Wasserbomben. Dabei verständigte man sich nur mittels ihrer Trillerpfeife und ließ die Kinder vor Freude quieken. Dann wurden diese Zeugen, wie sich ein gelbes, unscheinbares Auto vor ihren Augen in einen Transformer verwandelte.

In der Pause konnte man sich mit dem Gefährt sogar fotografieren und draußen den Streichelzoo besuchen. Neben Pferden, Ponys und Lamas sind auch Ziegen mit auf der Tournee. Dabei achtet der Tierschutzbeauftragte Egbert Reich nach eigenen Angaben stets auf das Wohlergehen der Tiere gemäß der vom Landwirtschaftsministerium festgesetzten "Leitlinien zur Haltung von Zirkustieren".

Mit kleinem Tierbestand will man Sorge tragen, dass allen die nötige Pflege und Aufmerksamkeit zukommt. "Wir haben so die Möglichkeit, jedem einzelnen Tier individuell gerecht zu werden und den Tieren auch auf kleineren Gastspiel-Plätzen große Auslauf-Flächen zu bieten", erklärt Manuel Weisheit. Dass die Akteure – aktuell zählt die Zirkus-Crew etwa 30 Personen – endlich wieder auftreten kann, stimmt alle zufrieden. 2022 wollen sie 25 Städte und Gemeinden in Südwestdeutschland bereisen.