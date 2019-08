Leimen-St. Ilgen. (aham) Die Kreisstraße K4155 zwischen Leimen und St. Ilgen wird ab Montag, 12. August, saniert. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Stadtverwaltung bis April 2020 an. Für Autofahrer bedeutet das, dass sie in den nächsten Monaten mehr Zeit einplanen müssen. Denn halbseitige Sperrungen und teilweise sogar Vollsperrungen bleiben nicht aus. Der öffentliche Nahverkehr ist dagegen vorerst nicht betroffen

Die Bauarbeiten sind in vier Abschnitte untergliedert. Ab Montag wird der Bereich angegangen zwischen der B3-Überführung und dem Kreisverkehr, an dem die St. Ilgener Straße, die Tinqueux-Allee und die Ernst-Naujoks-Straße zusammenkommen. Bis etwa Mitte Oktober ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt, eine Ampel regelt in dieser Zeit den Verkehr, so die Stadt.

Im zweiten Bauabschnitt, der direkt auf den ersten folgt und bis Anfang November dauert, ist erneut eine halbseitige Sperrung geplant. Ab dann ist auch der Geh- und Radweg auf der Ostseite betroffen und kann nicht mehr genutzt werden. Auch ist die B3-Abfahrt für den aus Wiesloch kommenden komplett Verkehr gesperrt. Diese Vollsperrung bleibt auch im dritten Bauabschnitt bestehen, der den ganzen November und Dezember andauern soll.

Hinzu kommt in dieser Zeit eine Vollsperrung der B3-Auffahrt in Richtung Heidelberg. Im vierten Bauabschnitt zwischen Mitte Januar und Mitte April ist die Fahrbahn der K4155 teilweise gesperrt und es gibt eine Fahrbahnverschwenkung.