Leimen-St. Ilgen. (cm) Erneut ist es in der Großen Kreisstadt zu einer Beißattacke gekommen: Nur wenige Wochen nach dem Angriff eines Kangals auf einen Paketboten ist am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Mann im Stadtteil St. Ilgen von einem Hund gebissen worden. Allerdings ist der jüngste Fall völlig anders gelagert: Wie die Polizei mitteilte, wollte der 61-jährige Mann den Vierbeiner in der Pestalozzistraße streicheln.

Hierfür fragte er die Hundehalterin. Obwohl er keine Antwort erhielt, streckte er laut Polizei die Hand nach dem Hund aus und wurde in diese gebissen. Die Halterin entschuldigte sich, ging jedoch weiter, ohne ihren Namen zu nennen. Durch Informationen aus der Nachbarschaft und mithilfe des zufällig angetroffenen Gemeindevollzugsdienstes konnte die Hundehalterin ermittelt und inzwischen von der Polizei kontaktiert werden.

Deren Sprecherin Nadine Kollmar sagte, dass die Hunderasse noch nicht geklärt sei. Es soll sich jedoch nicht um einen Listenhund, umgangssprachlich Kampfhund, handeln. Auch ob der Hund angeleint war, ist noch unklar. Es werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Diese müsse aber vor dem Hintergrund geprüft werden, dass der Mann dem Hund selbst die Hand hingehalten habe.

Zuvor hatte es in Leimen den Angriff eines Pitbulls auf einen anderen Hund im Jahr 2020, die Attacke zweier "American Staffordshire"-Mischlinge auf einen 15-Jährigen im Jahr 2019 und den Biss eines Kangals ins Knie eines Paketboten gegeben.

Update: Freitag, 21. Mai 2021, 19.45 Uhr