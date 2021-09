Bis auf der Kreisstraße K 4155 – hier der Blick auf die St. Ilgener Straße in Richtung Tinqueuxkreisel – weitergearbeitet wird, dauert es noch. Foto: Alex

Leimen-St. Ilgen. (lesa) Eigentlich hätten dieser Tage die Bauarbeiter samt schwerer Gerätschaften auf der Theodor-Heuss-Straße anrücken sollen. Nach über zehnmonatiger Pause hätte die Sanierung der Kreisstraße K 4155 zwischen Leimen-Mitte und St. Ilgen weitergehen sollen. Für den Monat September war der Beginn des zweiten Bauabschnitts des Großprojekts angekündigt, der die Sanierung des Streckenabschnitts zwischen B 3-Brücke und Lenaustraße beinhaltet. Eigentlich. Die Stadt bedauere dies, aber die Arbeiten könnten in den nächsten Tagen nicht beginnen, teilte Stadtsprecher Michael Ullrich auf Nachfrage der RNZ mit.

Wann die Bagger rollen, ist noch unklar. "Es hat eine Verzögerung bei der Ausschreibung gegeben", erklärt Ullrich. Daher müsse nun "nachverhandelt" werden. Eine Baufirma sei noch nicht mit den Arbeiten am zweiten Bauabschnitt beauftragt. Um welche Verzögerungen es konkret geht, sagte der Stadtsprecher auf Nachfrage nicht. Noch unklar ist auch noch, wie lange die Nachverhandlungen dauern. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran", verspricht Ullrich auch mit Blick auf den nahenden Winter, der je nach Witterung mögliche Bauarbeiten weiter verzögern könnte. Zuletzt hatte die Stadtverwaltung August 2022 als voraussichtliches Abschlussdatum der gesamten Straßenerneuerung anvisiert.

Verzögerungen sind indes nichts Neues in Bezug auf das insgesamt 2,4 Millionen Euro schwere Großprojekt, das im August 2019 begonnen wurde. Schon die Vollsperrung des ersten Bauabschnitts zwischen Tinqueuxallee und dem Anschluss an die Bundesstraße B 3, während der dort die Fahrbahn erneuert wurde, begann im Juli 2020 mit dreimonatiger Verspätung. Dort stehen noch Arbeiten an Geh- und Radweg aus, die im zweiten Bauabschnitt erfolgen sollen. Jener war eigentlich für Januar dieses Jahres angesetzt – die Ausschreibung erfolgte jedoch erst im Juli.

Fertig sein sollte die Errichtung einer neuen Straße, eines "Zweirichtungsradwegs" sowie eines neuen Gehwegs übrigens gemäß ursprünglicher Planung in diesem Herbst.