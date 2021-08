Von Werner Popanda

Leimen-St. Ilgen. "Das wird eher zu einer Parkanlage, aus meiner Sicht ist das eine Superlösung!" – Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sparte wahrlich nicht mit Lob auf dem St. Ilgener Waldfriedhof. Sein Lob galt dem hier neu errichteten "Gärtnergepflegten Grabfeld", das der Gemeinderat im Januar 2020 mit großer Mehrheit auf den Weg gebracht hatte. Beim Vor-Ort-Termin mit von der Partie waren Andreas Schilling von der gleichnamigen Leimener Gärtnerei und Miriam Maisenhölder von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner.

Maisenhölder brachte jene Frage ins Spiel, die ihrer Meinung nach nicht nur viele ältere Menschen bewege und die laute: "Wer wird sich später einmal um mein Grab kümmern?" Denn gleich, ob man alleinstehend sei, die Kinder an einem anderen Ort wohnten oder die Verwandtschaft gar über die ganze Republik verstreut sei, werde letzten Endes dies bewirkt: "Die Pflege einer Grabstätte ist in unserer mobilen Zeit längst keine selbstverständliche Familiensache mehr." Hier biete sich, so Maisenhölder, die genossenschaftlich organisierte "Dauergrabpflege" an. Dabei werde die Pflege entweder einer bestehenden Grabstätte – oder im Fall der persönlichen Vorsorge der späteren eigenen Grabstätte – dauerhaft auf einen Friedhofsgärtner übertragen. Welche Arbeiten konkret ausgeführt werden sollen, hänge demnach vom Wunsch des Kunden ab. Vom regelmäßigen Gießen bis zum Bepflanzen und Ablegen von Gestecken zu Gedenktagen sei alles möglich.

Auf dem Waldfriedhof umfasst das in Form eines Ovals angelegte "Gärtnergepflegte Grabfeld" insgesamt 46 Grabstätten, darunter zwölf Sarg- und 34 Urnengrabstätten. Eine zusätzliche Urnenreihe unter dem Gestaltungsthema "Zeitschiene" rundet die Anlage mit 17 Grabstätten ab.

Nicht außen vor lassen wollte Maisenhölder die insektenfreundliche und artenreiche Bepflanzung, die je nach Jahreszeit neu geplant und auf den Grabstätten angepasst werde. In der Tat schwirrten am Tag der OB-Stippvisite die Hummeln, Bienen und Kohlweißlinge nur so herum auf den Grabfeldern.

Als zusätzliche Besonderheit nannte sie die "vorgegebenen und somit einheitlichen Grabmale, ob liegende Grabmale innerhalb des Ovals oder stehende Grabmale in der Urnengrabreihe". Der Kunde habe die Möglichkeit, ein Sarg- oder Urnengrab mit einer immergrünen Bodendecker- oder Blumenbepflanzung zu erwerben, erklärte die Expertin. Was aber auch auf die finanziellen Fragen zutraf: "Preislich liegt der Beitrag einer Sarggrabgestaltung zwischen 6680 und 8780 Euro und einer Urnengrabgestaltung zwischen 4520 und 5590 Euro, jeweils bei einer vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 25 Jahren." Darin seien die Kosten für die vorgegebenen Grabmale enthalten. Die Gesamtkosten für die Dauergrabpflege würden wiederum bei Abschluss des Vertrages an die Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner gezahlt, die das Geld nach strengen Richtlinien anlege und jährlich die erbrachten Leistungen des örtlichen Friedhofsgärtners zahle.

"Mit den erwirtschafteten Kapitalerträgen werden alle Folgekosten aufgefangen, die sich im Laufe der Jahre ergeben können", sagte Maisenhölder. Damit blieben der Kunde oder seine Erben selbst bei einer Laufzeit von 20 Jahren und mehr von jeglichen Nachzahlungen aufgrund von Preissteigerungen oder Steuererhöhungen verschont. Und da die Leistungen der Friedhofsgärtner regelmäßig kontrolliert würden, könne der Kunde "auch sichergehen, dass seine Wünsche auf Dauer erfüllt werden".