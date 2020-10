Die Villa Toskana in Leimen gehört zu den größten Hotelanlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Foto: privat

Von Benjamin Miltner

Leimen. Historisches Tief bei den Gästezahlen, voraussichtliche Halbierung des Jahresumsatzes und ständige Ungewissheit über die Zukunft: Es sind widrige Bedingungen, mit denen die Villa Toskana kämpft. Umso erstaunlicher, dass das Hotel mit 330 Zimmern in wenigen Wochen den Spatenstich für ein millionenschweres Bauvorhaben setzt. "Das klingt ein wenig verrückt, in der Krise so groß zu investieren", gibt Tim Schreiber zu. Der Direktor des Hotels betont: "Wir wollen dynamisch mit der aktuellen Lage umgehen, nicht nur abwarten."

Dabei liegen auch hinter der Villa Toskana schwierige Zeiten. Auf dem Höhepunkt der Coronakrise sank die Auslastung des Hotels im April und Mai auf drei und sechs Prozent. "Normalerweise sind 60 bis 75 Prozent unserer Betten belegt", verdeutlicht der 34-Jährige den Einschnitt. Auch wenn die Kurzarbeit fast alle Mitarbeiter erfasste und der Betrieb laut Schreiber weitgehend ruhte, betont er: "Wir mussten niemanden kündigen und hatten nie geschlossen, auch wenn das aus kaufmännischer Sicht alles sehr ernüchternd war". Beim Umsatz habe der Betrieb in 2020 jetzt schon Einbußen von über fünf Millionen Euro zu verzeichnen, aufs ganze Jahr wird das Hotel wohl statt sonst 13 bis 15 Millionen Euro nur etwa die Hälfte erreichen.

Hintergrund > Die Villa Toskana in Leimen gehört zu den größten Hotels und Tagungsorten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Anlage in der Hamburger Straße 4-10 wurde 2002 von der Familie Schreiber als Hotel Garni mit 80 Zimmern und drei Tagungsräumen eröffnet – heute sind es 330 Zimmer, Suiten, [+] Lesen Sie mehr > Die Villa Toskana in Leimen gehört zu den größten Hotels und Tagungsorten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die Anlage in der Hamburger Straße 4-10 wurde 2002 von der Familie Schreiber als Hotel Garni mit 80 Zimmern und drei Tagungsräumen eröffnet – heute sind es 330 Zimmer, Suiten, Wohnungen und Penthäuser für Langzeitaufenthalte sowie insgesamt 24 Veranstaltungsräume. Auf knapp 20.000 Quadratmeter verteilten sich zudem drei großflächige Gartenanlagen, die Restaurants "Medici" und "Botticelli", zwei Eventlocations, die Vinothek "Villa di Vino" sowie ein Festsaal mit Platz für rund 240 Personen. Es gibt 170 kostenlose Parkplätze und 22 Tiefgaragenplätze. Der aktuell rund 700 Quadratmeter große Spa-Bereich mit Wellness- und Fitness-Angeboten soll ab Ende des Jahres mit einem Neu- und Anbau von 1000 auf über 3500 Quadratmeter erweitert werden. Das Haus wird seit 2015 durch Direktor und Prokurist Tim Schreiber geführt. Zu den Geschäftskunden gehören unter anderem große Unternehmen aus der Region wie Heidelberg Cement oder SAP. bmi

[-] Weniger anzeigen

Und das auch nur, weil laut Schreiber seit Juli eine starke Belebung eingesetzt hat. "Im September sind wir nun bei 40 Prozent Auslastung angekommen", zog er am Mittwoch zum Monatsende Bilanz. Die hauseigenen Restaurants haben wieder geöffnet, beim Frühstück wurde auf Buffet mit Ausgabe durch Mitarbeiter umgestellt und auch erste private Feiern mit bis zu 100 Leuten durfte das Haus wieder ausrichten. Seit Anfang September haben auch einige für das Unternehmen so wichtige Tagungen stattgefunden. Schreiber freut sich vor allem darüber, dass die großen Unternehmen aus der Region als Stammkunden die Treue halten. Aber in den Sommerferien zogen auch viele Urlaubsgäste und Touristen in Leimen ein. "Unser Haus ist wieder deutlich belebter, wir spüren ein bisschen Normalität", so der Direktor. Auch, was die Arbeitszeiten angeht: die meisten Mitarbeiter sind fast wieder voll beschäftigt.

Steht nun aber angesichts steigender Infektionszahlen der Gastronomie ein heißer Herbst bevor? "Einen zweiten radikalen Lockdown werden die Politiker für unsere Branche kaum herbeiführen", glaubt Schreiber. Unabhängig davon versuche man die Hygienemaßnahmen penibel genau einzuhalten, was viel Zeit und zusätzliche Arbeit binde. "Die Größe und Weitläufigkeit unserer Anlage sind in dieser Krise ein großer Vorteil" , meint der Direktor. Der Wegfall der Außenflächen treffe andere weit härter. "Wir haben auch innen viel Platz, um entsprechend Abstände einzuhalten. " Und genügend Reserven, um weitere "Blitzeinschläge zu überstehen".

Hotel-Direktor Tim Schreiber. Foto: Alex

Ja sogar, um zu investieren: Noch für dieses Jahr ist ein großer Neu- und Anbau geplant. Bis Ende 2021 soll für rund vier Millionen Euro der aktuell geschlossene Spa-Bereich ausgeweitet werden – inklusive großzügigem Swimmingpool auf der Dachterrasse mit Blick auf Rheinebene und Odenwald. "Die Planungen dafür laufen schon lange, Corona hat das Ganze beschleunigt", betont Schreiber. Und weiter: "Die Krise hat uns die Augen geöffnet: Wir wollen uns in Zukunft mehr als Urlaubshotel präsentieren, Fitnessangebote und weitere Aktivitäten erweitern." Das ist seine Antwort auf die Megatrends Digitalisierung, Gesundheitsbewusstsein und Nachhaltigkeit: Hin zum Freizeitmarkt – aber nicht weg von den Geschäftskunden. "Einige Veranstaltungen und Formate fallen weg oder ziehen ins Digitale", schätzt Schreiber. Das Tagungsgeschäft werde aber nicht gänzlich verschwinden. "Jeder Mensch braucht die Nähe zu Mitmenschen. Dieses Gefühl kann die tollste Technik nicht erzeugen", ist Schreiber überzeugt. "Das erreicht man nur, wenn man Menschen an einem Ort vereint."