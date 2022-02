Leimen. (fre) Im vergangenen Oktober wurde es publik und es hatte in Leimen für mächtig Wirbel gesorgt: Die seit 1981 betriebene Café-Konditorei Behr, vormals Schween, am Georgi-Platz solle in eine Shisha-Bar umgewandelt werden. Wasserpfeifen statt Torten. Dafür lag der Stadtverwaltung auch schon eine Bauvoranfrage vor. Jetzt erfuhr die RNZ, dass sich das heftig diskutierte Thema in Rauch aufgelöst habe: Das Traditions-Café soll als solches weiter betrieben werden.

So erklärte es Sabri Cetrez auf Anfrage. Er ist der Geschäftsführer der ortsansässigen CMS-Invest GmbH, der unter anderem auch weite Teile des Kurpfalz-Centrums gehören. Mit ihrem Unternehmen habe die Familie die Kaffeehaus-Immobilie erworben, um schon bald mit einem Problem konfrontiert zu werden: Der jetzige Betreiber Behr, der das Café im März 2017 übernommen hatte und dem in Wiesloch das Rathauscafé gehört, wird seinen Fünf-Jahresvertrag nicht verlängern und zum 1. März aussteigen.

Im Zuge der konkreten Nachmietersuche sei es zur Idee einer Shisha-Bar gekommen, sagte Cetrez. Eine solche Nutzung sei aber von Anfang an nie seine Absicht gewesen, weshalb er ein solches Vorhaben auch nicht forciert habe. Deshalb sei er parallel mit Hilfe von "Leimen Aktiv" in der Region auf Suche nach einer interessierten Bäckerei oder Konditorei gegangen. Leider seien alle potenziellen Interessenten wieder abgesprungen.

Umso mehr freue es ihn, sagte der CMS-Geschäftsführer, der seit 40 Jahren in Leimen sein Zuhause hat, dass es ihm selbst gelungen sei, einen Gastronomen zu finden. Dieser werde, wenn die gewerberechtlichen Formalitäten abgeschlossen sind, das Café als Café weiterführen. Dabei sollen den Leimenern auch die beliebten Torten und Kuchen erhalten bleiben: Laut Cetrez werde Behr von Wiesloch aus auch in Zukunft die Leckereien liefern.