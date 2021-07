Von Thomas Frenzel

Leimen. Das tat weh: Bei der Stadtverwaltung wurde wiederholt niemand Zuständiges am Telefon erreicht, in Bezug auf Rückrufe herrschte Fehlanzeige und auf E-Mails gab es keine Reaktion, noch nicht einmal in Form einer Abwesenheitsnotiz. Ihre Erfahrungen mit dem Rathaus als "Dienstleister am Bürger", die Britta Kettenmann schilderte, waren ein Nebenaspekt.

Der FW-Stadträtin und Vorsitzenden des TV Germania ging es bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung in der Aegidiushalle vor allem um die St. Ilgener Vereinswelt. Eh schon massiv gebeutelt von der Corona-Pandemie, würden die St. Ilgener Vereine gegenüber anderen Stadtteilen zusätzlich benachteiligt.

Fest machte Kettenmann ihre mit vielen Details untermauerte Klage an den Sportstätten. Kurpfalz- und Aegidiushalle samt Nebenräumen seien ungeachtet der allmählichen Corona-Lockerungen durch anderweitige Nutzungen blockiert worden. Sei es durch Blutspendeaktionen, Gemeinderatssitzungen oder mobile Impfteams. Auch die anderen Stadtteile verfügten über Sporthallen, forderte Kettenmann namens der St. Ilgener Vereine ein rollierendes System.

Besonders wurmte die TV-Chefin aber die Sperrung des einen der beiden Rasenplätze im Waldstadion: Mit Beginn der Pfingstferien sei der Platz – mit dem Argument der Rasenregeneration – sieben Wochen lang jeglicher Sportnutzung entzogen worden. Und das, obwohl der Rasen seit Beginn des November-Lockdowns sieben Monate lang gar nicht bespielt werden durfte. Dem unter Hygieneauflagen wieder aufkeimenden Trainingsbetrieb sei so die Hälfte der Kapazitäten weggenommen worden. Kettenmann: "Die Rasenschönheit wurde über das Wohl der Bürger gestellt."

Diese Vorwürfe wollte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald nicht unkommentiert lassen. Der Stadionrasen müsse grundsätzlich jedes Jahr regeneriert werden, und als die Fachfirma beauftragt wurde, seien die Corona-Lockerungen noch nicht absehbar gewesen. Dessen ungeachtet habe man aber ganz bewusst den zweiten Platz offen gelassen, um zumindest etwas Sport zu ermöglichen. Reinwald: "Wenn der Rasen kaputt ist und wir den Platz dann für zwei Monate sperren müssten, ist das Geschrei noch größer."

Was die Sporthallen anbelangt, so räumte der OB große Nutzungskonflikte und Einschränkungen ein – auch wegen der umfassenden Umbauten an der benachbarten Geschwister-Scholl-Schule. Die Blutspende- und Impfaktionen seien notwendig gewesen und hätten deshalb den Vorrang erhalten. Im Übrigen seien nicht alle Sporthallen in der Stadt für solche Mehrzwecknutzungen ausgelegt.

Um "Verständnis" bat der Rathauschef auch in Bezug auf die Corona-bedingte Verwaltungssituation, wo man sich "nach Kräften um die Quadratur des Kreises" bemühe. Aber: "Wir haben keinen Normalbetrieb und werden den auch noch für lange Zeit nicht haben".