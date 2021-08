Von Thomas Frenzel

Leimen. Die Zeit rennt davon. Bis zum 2. November muss die Große Kreisstadt ihren Antrag für ein neues Sanierungsgebiet "Leimen-Mitte" einreichen, um überhaupt eine Chance zu haben, bei neuen Projekten der Stadtkernsanierung auch über das Jahr 2022 hinaus in den Genuss staatlicher Gelder zu kommen. Will heißen: Es geht bei dem Antrag um viele Millionen Euro. Grundlage für den Antrag ist ein "Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept", für dessen Erstellung der Gemeinderat einstimmig votierte. Die bei diesem Konzept eingeforderte Bürgerbeteiligung läuft derzeit digital über die Homepage der Stadt. Bis zum 12. September kann sich die interessierte Bürgerschaft mit ihren Vorschlägen zur Stadtkernsanierung einbringen.

Dass sich Leimen anstrengen muss, um die Entwicklung seiner Innenstadt auch weiterhin mit öffentlichen Fördermitteln zu unterfüttern, ist hinter den Kulissen seit Ende Mai bekannt. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald verwies auf ein damaliges Gespräch mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem Stuttgarter Wirtschaftsministerium. Beide Landesbehörden winkten ab, das seit 2006 laufende Sanierungsprogramm "Innenstadt" ein weiteres Mal zu verlängern: Projekte, die nicht bis zum 30. April 2022 eingereicht werden, erhalten aus diesem Topf keine Zuschüsse mehr. Das betrifft auch die Stadt: "So manche geplante Maßnahme ist noch offen", sagte der OB. Und wird über den 30. April hinaus auch noch offen sein. Es sei bei dem Gespräch aber "große Hoffnung" gemacht worden, so der OB, dass Leimen mit seinem Neuantrag schon 2022 in ein neues Bundesprogramm rutschen könnte.

Um welche Summen es geht, skizzierte Jan Currle von der LBBW Kommunalentwicklung GmbH, der von Anfang an die städtebauliche Entwicklung Leimens begleitet. Das nun auslaufende Landessanierungsprogramm hat einen Förderrahmen von rund 13,5 Millionen Euro; 60 Prozent steuert das Land bei, 40 Prozent die Stadt. Jedoch: Mangels spruchreifer Projekte seien bis zu 800.000 Euro an möglichen Sanierungszuschüssen noch nicht abgerufen – bis zu 480.000 Euro gingen so wohl ungenutzt wieder zurück ans Land.

Wirtschaftsministerium und Regierungspräsidium gehe es um einen sauberen Bilanzschnitt und um einen Kassensturz beim bislang Erreichten, unterstrich Currle. Das bedeute für den Neuantrag, dass Leimen klar definiere, wo es nicht in den nächsten drei, sondern in den nächsten acht bis zehn Jahren stehen will. Absichtserklärungen genügten hier nicht. Der Sanierungsbedarf muss dokumentiert, funktionale Mängel müssen definiert werden – und auch der zu erwartende Mittelbedarf. Das Vehikel dazu sei das "Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept", das der Gemeinderat allerspätestens im Oktober absegnen müsse.

Das neu zu beantragende Sanierungsgebiet hat einen anderen Gebietszuschnitt als das nunmehr auslaufende. Für den neuen Zuschnitt definierte Currle drei Schwerpunkte: den Bereich Rathausplatz/Georgimarkt als "belebte Mitte", das Bergbräu-Areal inklusive Bürgerhaus auch für "zentrales Wohnen" sowie das Gebiet von Bärentorplatz, Kurpfalz-Centrum und Bürgermeister-Weidemaier-Straße für die Aspekte "Einzelhandel, Mobilität und urbanes Wohnen". Das so zu beantragende Sanierungsgebiet sei Currle zufolge aber "nicht in Stein gemeißelt", lasse sich immer noch abändern: Die endgültige Gebietsfestsetzung sollte erst dann erfolgen, wenn Leimen in das Förderprogramm aufgenommen sei.