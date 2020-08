Leimen. (fre) "Geputzt" ist nicht automatisch auch "sauber": Genau vor diesem Dilemma standen und stehen Leimens Stadtverwaltung und der Gemeinderat – und natürlich vor der Kostenfrage. Kein Wunder also, dass die Ausschreibung der Reinigungsleistungen in den kommunalen Liegenschaften nicht nur einmal hinter verschlossenen Türen die Köpfe rauchen ließ. Jetzt zumindest einigte sich der Gemeinderat einhellig auf die Kriterien der Ausschreibung, die aufgrund des Volumens europaweit zu erfolgen hat: Rund 530.000 Euro hatte sich die Stadt im Jahr 2019 den Einsatz der fremden Putzkolonnen kosten lassen. Und die vor fünf Jahren geschlossenen Verträge laufen am 31. März 2021 aus –die neuen dürften aufgrund verbesserter Putzstandards wohl noch teurer werden.

An einer erneuten Fremdvergabe, so das allgemeine Votum, führt kein Weg vorbei: Aus Kostengründen wird das Reinigen mit stadteigenen Kräften ausschließlich auf das "Bürgerhaus Am Alten Stadttor" begrenzt. Mehr wäre nach Worten von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald zwar wünschenswert, für die Stadt aber unbezahlbar. Gleichzeitig wurde in den Ausschreibungstext aufgenommen, dass für die in Leimen eingesetzten Putzkräfte der gültige Tariflohn des Gebäudereiniger-Handwerk gezahlt werden muss. Und: Mit Blick auf eine Auftragsvergabe wurde der Reinigungsleistung ein höherer Stellenwert eingeräumt als dem Preis. Will wohl heißen: Mit der gegenwärtigen Reinigungsleistung und deren Zustandekommen ist die Stadt nicht zufrieden.

Für die Ausschreibung hat die Stadt einen Spezialisten an Bord geholt: die Unternehmensberatung Konzept 2 im ostfriesischen Norden. Die hat für jedes der 38 zu putzenden Objekte – Kindergärten, Schulen, Sporthallen, Verwaltung - einen Kriterienkatalog erstellt. Allein jener für die über 4800 Quadratmeter der Otto-Graf-Realschule füllt sechs Seiten. Jeder einzelne Raum ist aufgelistet, jede einzelne ihm zugeordnete Reinigung inklusive Häufigkeit pro Tag, pro Monat, pro Jahr: Türgriffe reinigen, Staubsaugen, Seifenspender bestücken, Abfalleimer leeren, Fensterbänke putzen. Zudem gibt es eine Liste der einzusetzenden Putzmittel. So soll verhindert werden, dass unsachgemäßer Putzmitteleinsatz das Geputzte zerstört.

Ralf Frühwirt (GALL) machte keinen Hehl daraus: Das Reinigungsgewerbe arbeitet mit niedrigen Gewinnmargen, ein Bereich, der gerade in diesen Corona-Zeiten in Verruf geraten ist. Umso entscheidender sei die Frage, ob die Reinigungskräfte nicht von irgendwo her gekarrt und ob die tariflichen Mindestlöhne auch an Sub-, Sub- und Sub-Unternehmen gezahlt würden. Aufgabe der Stadt sei es, mit Blick auf die Sozialleistungen und den Umgang mit den Mitarbeitern, den annehmbarsten Bieter zu nehmen – nicht den günstigsten.

Die sozialen Standards "scheinen eingehalten zu werden", zog Richard Bader (CDU) sein Fazit aus dem Ausschreibungstext. Die Objektbetreuung und die Kontrolle, die künftig verstärkt zum Zuge kommen sollen, seien zielführend. Gleichzeitig räumte er ein, dass sich die Stadt allein schon wegen der personell aufwendigen Organisation eine Reinigung mit städtischen Kräften gar nicht leisten könne. Derartige Personalverwaltung sei schlicht zu teuer, fand auch Dietrich Unverfehrt (SPD). Die Fremdvergabe sei "wohl der bessere Weg", zeigte sich Rudolf Woesch (FW) nicht ohne Zweifel. Klaus Feuchter (FDP) erkannte den Wert der Reinigungskontrolle, hätte sich bei stadteigenen Fenstern gerne – statt einer einmaligen – auch eine zweimalige Reinigung vorgestellt.

Den Bogen zur Corona-Pandemie schlug wiederum Hans Appel (CDU): Ob in der Ausschreibung, so wollte er wissen, auch die Desinfektion beispielsweise von Türgriffen enthalten sei. In den laufenden Verträgen, so erfuhr er vom OB, sei diese Desinfektion nicht enthalten – und auch die aktuelle Ausschreibung folge lediglich den bisherigen Reinigungsstandards.