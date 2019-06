"Mehr ist fair" lautete eine der Parolen der rund 60 Streikenden am Zementwerk. Foto: privat

Leimen. (bmi) Gelbe Westen, rote Plakate, weiße Schrift: rund 60 Mitarbeitern von Heidelberg Cement sind am Montagvormittag unübersehbar für mehr Lohn auf die Straße gegangen. Mitarbeiter des Zementwerks und ihre Kollegen des "Heidelberger Shared Service Center" waren damit dem Aufruf der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) zu landesweiten Warnstreiks gefolgt. In Leimen blockierten die Streikenden dabei von 10.30 Uhr an die LKW-Einfahrt auf das Betriebsgelände. Die Folge: Die Laster konnten nicht abgefertigt werden und es bildete sich zeitweise bis auf die Bundesstraße B 3 ein Rückstau. Die Polizei löste laut Polizeisprecher Norbert Schätzle die Blockade gegen 12 Uhr auf. Die Stimmung war nach Angaben von Warnstreik-Koordinator Andreas Harnack sehr gut.

Die IG Bau tritt bei den derzeit laufenden Tarifverhandlungen - wie bereits im Vorjahr - für eine Lohnerhöhung von sechs Prozent für zwölf Monate ein, die Arbeitgeber in der Baustoffindustrie bieten derzeit 2,5 Prozent. "Das ist für uns angesichts des derzeitigen Baubooms gerade in Baden-Württemberg nicht hinnehmbar", erkläre Gewerkschaftssekretär Christos Kirizakis. "Wir wollten mit dem Warnstreik daher unseren Forderungen Nachdruck verleihen." Ob es etwas genutzt hat, könnte sich schon heute zeigen, wenn es in die dritte Verhandlungsrunde geht. 2018 trafen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften bei 3,3 Prozent Lohnerhöhung - ein Ergebnis, mit dem Kirizakis auch jetzt zufrieden wäre.