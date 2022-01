Von Thomas Frenzel

Leimen. Der SPD-Stadträtin Ursula Baumann werden wohl alle in der gewählten Bürgervertretung zugestimmt haben: Sie hoffe, dass Leimen berücksichtigt wird. Worum es ging? Um Schulsozialarbeit, um ein Bund-Land-Aktionsprogramm namens "Aufholen nach Corona" und darum, dass bei dieser Förderung nicht alle, sondern nur 95 Schulen im Ländle zum Zuge kommen werden. Mit Hilfe der Staatszuschüsse, so das einhellige Ratsvotum, soll die Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule gestärkt werden.

Als "unglaublich wichtig" bezeichnete Oberbürgermeister Hans D. Reinwald die Schulsozialarbeit und dies "insbesondere an den Grundschulen": An der Turmschule in Leimen-Mitte gibt es ausweislich der Sitzungsunterlagen eine 100-Prozent-Stelle für 560 Kinder, an der Scholl-Gemeinschaftsschule ist es bei 570 Grundschülern eine 50-Prozent-Stelle. Die soll – abhängig von der staatlichen Förderung und entsprechend befristet – auf eine Vollzeitstelle ausgebaut werden, was einem personellen Mehraufwand von etwa 40.000 Euro pro Jahr entspricht.

Hintergrund Thomas Frenzel zur Namensgebungen Irgendwie drängt sich der Eindruck auf, als gäbe es in den Regierungsstuben einen Haufen Geld, mit dem findige Werbemenschen ausschließlich dafür bezahlt werden, dass sie für Vorhaben neue Namen erfinden, die noch besser und noch positiver klingen sollen, als die Vorhaben schon sind. [+] Lesen Sie mehr Thomas Frenzel zur Namensgebungen Irgendwie drängt sich der Eindruck auf, als gäbe es in den Regierungsstuben einen Haufen Geld, mit dem findige Werbemenschen ausschließlich dafür bezahlt werden, dass sie für Vorhaben neue Namen erfinden, die noch besser und noch positiver klingen sollen, als die Vorhaben schon sind. Schlagzeilen machten in dieser Richtung bereits das "Gute-Kita-Gesetz", die "Respektrente" und das "Starke-Familien-Gesetz" – von der schwenglischen "The Länd"-Kampagne aus Stuttgart ganz zu schweigen. Und jetzt das "Aufholen nach Corona" für mehr Sozialarbeit an Schulen. Waren da die Kreativen den Freiheiten des Sommers erlegen, in dem sich kaum einer vorstellen wollte, dass selbst der Weihnachtsmann noch einen Corona-Test für seinen Hausbesuch würde vorlegen müssen? Oder spricht aus dem Werbenamen nur übergroße Vorsicht? Dann hätten die Schlaumeier das "Aufholen nach Corona" ja ganz bewusst nicht an eine Jahreszahl gekoppelt. Denn anders als ein "trotz" lässt das "nach" viel zeitlichen Spielraum für den tatsächlichen Beginn des Förderprogramms. Schließlich weiß ja niemand, wie lange das böse Virus den Alltag noch bestimmen wird …

Dass es an der Notwendigkeit einer solchen personellen Aufstockung nichts zu rütteln gibt, war gemeinderätlicher Konsens. Nathalie Müller (CDU) erwähnte einen Vorfall, wonach ein Vater im Schulrektorat derart ausfällig geworden sei, dass die Polizei zu Hilfe gerufen werden musste: Solche Aggressivität deute auf das lauter werdende Grundrauschen hin. Holger Bortz (GALL) sah in der personellen Aufstockung das Ende der bisherigen Benachteiligung der St. Ilgener Schule. Sehr positiv sah es Rudolf Woesch (FW), "wenn wir die Förderung kriegen".

Diese Förderung ist aber noch nicht sicher. Darauf machte Klaus Feuchter (FW) aufmerksam, auch wenn der Zuschussantrag in aller Eile und vorbehaltlich der rätlichen Zustimmung bereits gestellt wurde: Die Formalitäten für die Förderung im Schuljahr 2021/22 seien bei der Stadt erst Anfang Dezember eingegangen, und schon einen Tag nach Eingang habe die Antragsfrist geendet.

Vor diesem Hintergrund beinhaltete der Ratsbeschluss auch eine Ergänzung: Sollte Leimen im laufenden Schuljahr leer ausgehen, wird umgehend ein Förderantrag für das Schuljahr 2022/23 gestellt.