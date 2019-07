Leimen. (fre) Was große Politik und schon gar nicht die Stromversorger gerne hinausposaunen, ist auf der Verwaltungsebene - zumal der kommunalen - schon längst angekommen. Ohne auf das Warum einzugehen, fasste dies Oberbürgermeister Hans D. Reinwald bei der letzten regulären Sitzung des noch amtierenden Gemeinderats so in Worte: "Wir müssen uns auf zunehmende Stromausfälle einstellen."

Thematisiert hatte die Problematik Klaus Feuchter (FDP) unterm Tagesordnungspunkt "Verschiedenes". Er verwies auf den Stromausfall vor wenigen Wochen im Stadtteil Gauangelloch. In der Folge sei ein Bürger auf ihn zugekommen mit einer existenziellen Fragestellung: Mein Handy hat keine Verbindung, mein Telefon funktioniert nicht - was ist, wenn meine Frau einen Herzinfarkt erleidet und ich keinen Rettungsdienst erreiche?

Eine Antwort auf diese Frage konnte auch OB Reinwald nicht geben. Aber: Seit einiger Zeit schon wird unter der Federführung von Stadtbrandmeister Armin Nelius an dieser Thematik gearbeitet. Ziel ist eine Art Leitfaden, wie bei längeren Stromausfällen gehandelt werden soll. Denn Fakt sei: Die Ausfälle werden sich nicht nur häufen, auch müsse davon ausgegangen werden, dass sie nicht schon nach ein oder zwei Stunden wieder behoben sein werden.

Und bei vielstündigen Ausfällen wird es wirklich prekär. Dann fallen nicht nur Telefon und Handy nach verbrauchter Akkuleistung aus. Computer funktionieren nicht mehr, die Pumpen der Wasserversorgung fallen aus, Heizungen, Tankstellen - ganz gleich ob Sprit oder E-Tanke - gehen außer Betrieb. Ob Licht, Kühltruhe oder Rettungswesen: "Das Thema ist vielschichtiger, als man anfangs denken mag", sagte der Oberbürgermeister.

Vor diesem Hintergrund wollte der Rathauschef auch keinen Zeitpunkt nennen, wann denn ein umfassendes Krisenszenario und die entsprechenden Handlungsanweisungen erarbeitet sind. Zielkorridor sei Ende 2019, Anfang 2020. Reinwald räumte aber genauso ein: "Versprechen kann ich das nicht."