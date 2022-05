Leimen. (fre) Eine dramatische Wortwahl nutzte Nathalie Müller (CDU) bei der zurückliegenden Zusammenkunft des Gemeinderats: In Leimen gehe "ein Gespenst" um. Das brachte sie unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" vor. Und dieses Gespenst betreffe die Weinkerwe, Leimens größtes Volksfest, das traditionell am dritten Wochenende im September über die Bühne geht: Der dazugehörige Kerweumzug der Vereine zum Festauftakt sei abgesagt worden. Dass an diesem umgehenden Gerücht durchaus etwas dran ist, offenbarte sich in der anschließenden Diskussion.

Rund um das Thema Kerweumzug werde so allerhand gemunkelt, sagte Müller: Die Vereine hätten kein Interesse und das Geld dafür fehle der Stadt ebenfalls. Keine Frage – wegen der angespannten Haushaltslage sei das Kerwe-Budget "sehr runtergefahren" worden. "VIP-Veranstaltungen brauchen wir nicht", stand Müller durchaus hinter den Sparbemühungen, und beim gemeinderätlichen Kerwerundgang könnten die Bürgervertreter ihre Wurst auch selbst bezahlen. Was aber gar nicht gehe, sei, bei den Bürgern und Vereinen zu streichen.

In Bezug auf den Kerweumzug habe das auch ganz praktische Bedeutung: Mit den Zugteilnehmern und Zuschauern garantiere er, dass sich schon gleich zur Kerweeröffnung mehrere Hundert auf dem Festgelände tummelten – sehr zur Freude von Standbetreibern und Schaustellern. Doch es gibt ein großes Aber. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald brachte es vor: "Das Interesse der Vereine am Kerweumzug ist stark zurückgegangen." Und das hatte auch finanzielle Konsequenzen: "Wir mussten immer mehr Gruppen einkaufen", berichtete der Rathauschef. Schließlich brauche es für einen Umzug, der diesen Namen verdiene, "mindestens 20 Gruppen". Dass in dieses Dilemma auch anderes mit hineinspiele, steuerte Britta Kettenmann (FW) als Vorsitzende des TV Germania St. Ilgen bei. Seit Jahr und Tag laufe der Verein beim Kerweumzug im Stadtteil mit. Doch der marschiere kilometerweit durch menschenleere Straßen. Das sei schon frustrierend. Weil hier "das Interesse der Bevölkerung nicht da" sei, drücke dies auch auf die Motivation, hier mitzumachen. Hinzu komme aber auch, dass die Mitwirkenden erst einmal bei der personellen Bestückung der Vereinsstände ausfielen.

Dass es auch andere Stimmen gibt, betonte Wolfgang Stern. Von St. Ilgens karnevalistischen "Fröschen" habe er gehört, dass sie unbedingt am Kerweumzug teilnehmen wollten. Die Frösche hätten sich in der Vergangenheit lediglich darüber gewundert, dass so viele städtische Verzehrbons im Umlauf gewesen seien. Diese Gutscheine, so der OB knapp, habe es für die Vereinsvertreter gegeben.

Man könne den Vereinen nicht zumuten, eine halbe Stunde durch leere Straßen zu wandern, fand Ralf Frühwirt (GALL). Aber vielleicht ließe sich ja in Gesprächen mit den Betroffenen eine Variante finden, bei der – auch unter Verzicht auf einen Umzug – für genügend Publikum bei der Festeröffnung gesorgt werde. Hierüber könne man sich ja gerne im Kulturausschuss der Stadt Leimen unterhalten, merkte Frühwirt an, wohlwissend, mit diesem Ausschussvorschlag keine offenen Türen bei der Stadtspitze einzurennen …