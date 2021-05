Leimen. (lesa/mün) Die Einfahrt zum Werksgelände von HeidelbergCement wird seit Mittwochvormittag von Klimaschützern blockiert. Aktivisten der Gruppierung Extinction Rebellion aus Heidelberg sind für die Aktion verantwortlich, die seit 10 Uhr läuft. Man wolle darauf aufmerksam machen, dass HeidelbergCement der zweitgrößte Verursacher von Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland sei, sagte ein Sprecher vor Ort.

50 bis 60 Demonstranten hatten mit Sitzblockaden die Zufahrt dicht gemacht - auch haben sich Aktivisten an einem Holzgerüst festgekettet.

Die Polizei soll mit etwa 30 Beamten vor Ort sein und hat die Demonstranten schon zwei Mal aufgefordert, die Einfahrt freizugeben. Dem kamen aber nur einige Aktivisten nach. Die Polizei beendete nach eigenen Angaben die Protestaktion und sprach Platzverweise aus.

Kurz vor Mittag stehen mehr als 10 Lkw auf dem Firmengelände im Stau - auch davor warten etliche Fahrzeuge, um zu HeidelbergCement zu kommen.

HeidelbergCement ist einer der größten Verursacher des Treibhausgases Kohlendioxid und steht auch deswegen bei Klimaschützern in der Kritik. Am Donnerstag ist die Aktionärsversammlung des Unternehmens. Extinction Rebellion Heidelberg und Fridays for Future wollen dann vor der Firmenzentrale in Heidelberg demonstrieren.

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 12.14 Uhr