Leimen. (cm) Es war ein mysteriöser Fall, der mehr Fragen als Antworten hinterließ und die Polizei vor ein Rätsel stellte: Ende Mai wurden die Einsatzkräfte nachts gegen 3 Uhr in den Menzerpark der Großen Kreisstadt gerufen. Ein 41-jähriger Mann in Begleitung von zwei jungen Frauen gab an, von einer achtköpfigen Gruppe ausgeraubt worden zu sein. Die Frauen jedoch erklärten, dass sie von dem Mann belästigt worden sind und ihnen die Gruppe lediglich zur Hilfe kam. Nun sind sich die Ermittler sicher: Die Version des Mannes stimmt. Zwei Männer und eine Frau sitzen sogar in Haft.

„Hinter der Tat steckt jede Menge kriminelle Energie“, meint Polizeisprecher Markus Winter und spricht von einem „geplanten, arbeitsteiligen Vorgehen“. Und das soll in der besagten Nacht geschehen sein: Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei sollen sich zwei 18 und 20 Jahre alte Frauen im Vorfeld der Tat über ein Dating-Portal mit dem 41-jährigen Mann verabredet haben. Bekannt ist lediglich, dass es sich nicht um die Plattform „Tinder“ handeln soll.

In der besagten Nacht zum 25. Mai hatten sich die beiden Frauen dann mit dem Mann in einem Leimener Lokal getroffen, um von dort aus zu einer nahe gelegenen Wohnung zu gehen. Dabei soll es sich nicht um die Wohnung des Mannes aus Heidelberg gehandelt haben.

Beim Durchqueren des Menzerparks wurde der Mann dann von einer Gruppe junger Männer abgepasst und unter Drohung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefon gezwungen. Danach gelang ihm die Flucht in eine nahe Gaststätte, von wo aus er die Polizei rief, wie es damals in der Mitteilung der Polizei hieß.

Bei der Fahndung hatte die Polizei bereits damals zwei Tatverdächtige festgenommen. Inzwischen ist es den Beamten gelungen, fünf der acht Männer aus der Gruppe im Alter zwischen 15 und 21 Jahren zu ermitteln. Zwei von ihnen, ein 18- und ein 21-Jähriger, sowie die 18-jährige Frau wurden vorläufig festgenommen und der Ermittlungsrichterin beim Heidelberger Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ wegen des dringenden Verdachts der räuberischen Erpressung auf Antrag der Heidelberger Staatsanwaltschaft Haftbefehl, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt.

Anschließend wurde das Trio in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Sie sollen alle aus der Region kommen, wie Polizeisprecher Winter auf RNZ-Nachfrage sagte. Ausschlaggebend für die Haftbefehle sei nicht die Tat an sich gewesen, sondern andere Gründe wie Fluchtgefahr, fehlende soziale Bindungen und Wohnsitzlosigkeit, so Polizeisprecher Winter weiter. Ob die Männer und die Frau vorbestraft sind, ist nicht bekannt.

Die Ermittlungen der Heidelberger Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion dauern an. Die Beamten versuchen unter anderem, noch weitere Beteiligte zu identifizieren.

Update: 13. Juni 2019, 19.40 Uhr