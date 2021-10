Von Sabine Geschwill

Leimen. Die Baukräne sind nicht mehr zu übersehen: Im Leimener Gewerbegebiet Süd II entsteht Neues. Die Autohausgruppe Geisser mit Sitz in Karlsruhe und Niederlassungen auch in Heidelberg und Mannheim, siedelt sich jetzt auch in der Großen Kreisstadt mit ihren Marken Volvo, Jaguar und Land Rover an. Im Beisein von Vertretern der Stadt und vieler Gäste legte Stefan Geisser als geschäftsführender Gesellschafter der Autohausgruppe zusammen mit seiner Familie den Grundstein für ein neues Autohaus und damit für nachhaltiges Wachstum des Unternehmens.

Auf dem rund 30.000 Quadratmeter großen Grundstück unweit des neu gebauten Verkehrskreisels entsteht im Gewerbegebiet an der Elly-Heuss-Knapp-Straße für die Autohausgruppe ein rund 8000 Quadratmeter großer Neubau mit Ausstellungsräumen für die vertretenen Automobilmarken. In dem dreiteiligen Gebäudeensemble sind der Kundenbereich mit der Direktannahme der Fahrzeuge, 20 Werkstattarbeitsplätze, Fahrzeugdiagnosezentrum, Kfz-, Fahrzeugteile- und Reifenlager sowie eine Waschstraße untergebracht.

Anlässlich der Grundsteinlegung, die im Beisein von Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Bauamtsleiter Holger Gora erfolgte, erklärte Unternehmenschef Stefan Geisser: "Seit über 30 Jahren begeistern wir unsere Kunden an neun Standorten mit aktuell 270 Mitarbeitern in der Metropolregion und weit darüber hinaus mit einer großen Marken- und Fahrzeugauswahl sowie unserer Automobilleidenschaft." Dies wolle man auch am neuen Standort verkörpern. "Schön, dass wir in Leimen dieses Grundstück kaufen konnten", meinte er.

Mit dem energieeffizienten Neubau stelle sich die Autohausgruppe für die Zukunft auf und möchte am neuen Standort weitere Arbeitsplätze schaffen. So soll möglichst bald die Marke von 300 Mitarbeitern erreicht werden. Geisser dankte allen, die bei diesem Millionen-Bauprojekt in Leimen involviert waren, für ihre Unterstützung. Als langjähriger Mitarbeiter wurde Stefan Bundschuh, der den neuen Standort leiten wird, bei dieser Gelegenheit für 25 Jahre Unternehmenstreue ausgezeichnet.

"Heute ist für die Autohausgruppe Geisser und die Stadt Leimen ein besonderer Tag", hob OB Reinwald hervor. "Für uns als Stadt geht mit diesem Neubau eine Zeit zu Ende, in der es keine Gewerbeneuansiedlung in Leimen gab", freute er sich. Er wünschte sich, dass die Investitionen der Autohausgruppe ein Signal seien für weitere Unternehmen, am Standort Leimen zu investieren.

Der Fokus des Neubauprojekts, das als Effizienzgebäude errichtet wird und Ende 2022 fertiggestellt sein soll, liegt auf Umwelt- und Klimaschutz. Das Gebäudeensemble soll unter anderem mit Wärmepumpen, Gründächern sowie einer Photovoltaikanlage mit rund 1000 Quadratmetern Fläche ausgestattet werden. Außerdem gibt es 25 Ladestationen für Elektro- und Hybridfahrzeuge im Gebäude und auf dem Kundenparkplatz. Sie seien Ausdruck der strategischen Ausrichtung der Autohausgruppe zur Förderung von Elektromobilität.

Für die Generalplanung und Bauausführung zeichnet die Vollack-Gruppe verantwortlich. Als deren Vertreter führte Claudius Uiker auch bei der Grundsteinlegung Regie. Neben einer Ausgabe der tagesaktuellen Rhein-Neckar-Zeitung, Visitenkarten der Bauherren und den Bauplänen wanderten auch Euro-Münzen zur Dokumentation der aktuellen Währung in eine Kapsel, die von Stefan Geisser befüllt, verschlossen und später im Baufundament versenkt wurde.