Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Eine Sammelstelle für ausgediente Mobiltelefone gibt es jetzt bei Petra Scheurig im Eine-Welt-Laden. Die Lokale Agenda Leimen und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit seiner Ortsgruppe Sandhausen haben sich zusammengetan, um eine "Mobile-Box" nach St. Ilgen zu bringen. Beim Aufstellen erläuterten die Agenda-Vertreter Gudula Weigel-Riemann und Georg Riemann, Erhard Jahn sowie Philipp und Janina Schrüfer vom BUND, was dahinter steckt.

Das Unternehmen "Mobile-Box" wurde 2012 in Köln gegründet und arbeitet mit dem BUND zusammen. Es bietet ein beim Umweltamt angezeigtes Rücknahmesystem für gebrauchte Mobiltelefone. Erhard Jahn nannte es "eine kleine Maßnahme mit großem Effekt". Denn ein Teil der zurückgenommenen Mobiltelefone könne nach einer vollständigen Datenlöschung wiederverwendet werden. Die übrigen Geräte werden umweltschonend recycelt.

Dabei werden die Handys von einem zertifizierten Recycling-Betrieb in ihre einzelnen Materialien zerlegt. Wertvolle und teils sehr seltene Rohstoffe wie Gold, Silber und Kupfer werden dadurch wiedergewonnen und können weiterverwendet werden. So müssen diese Rohstoffe nicht umweltschädigend in Bergwerken abgebaut werden.

"Mobile-Box" legt eigenen Angaben zufolge großen Wert auf den Schutz persönlicher Daten während des gesamten Rücknahmeprozesses. Sofern ein Handy repariert und wiederverwendet werden kann, werden alle persönlichen Daten mithilfe von herstellereigenen Verfahren vollständig entfernt. Im Falle des Recyclings werden durch den Wiederverwertungsprozess sämtliche Daten gelöscht. Es empfiehlt sich dennoch, Speicher- und Sim-Karten zu entfernen, wenn man ein altes Handy abgibt.

"Das ist eine super Idee, dass man hier seine alten Handys abgeben kann und diese dann umweltgerecht verwertet werden", lobte Bürgermeisterin Claudia Felden. Der technische Fortschritt sei in diesem Bereich rasant, sodass sicher viele diese Möglichkeit der Handy-Rückgabe nutzen würden. Felden wünschte sich, dass der Eine-Welt-Laden in der "Alten Fabrik" vom Synergieeffekt profitiere und dadurch die Einkaufsmöglichkeit in der Bevölkerung bekannter werde.

Das erste Handy warf Ralf Frühwirt, Fraktionssprecher von der Grün Alternativen Liste Leimen, in die Plastikkiste. Damit förderte er auch lokale Naturschutzprojekte, wie Erhard Jahn weiter erläuterte. Denn für die gesammelten Handys spendet die Firma "Mobile-Box" einen Geldbetrag, der vor Ort, also in St. Ilgen, seine Verwendung findet. "Pro 100 Geräte sind das rund 40 Euro", wusste Jahn aus Erfahrung. Er hat bereits eine Handy-Sammelstelle in Sandhausen eingerichtet. Dort konnten in einem Jahr 400 Altgeräte gesammelt und recycelt werden.

Die Lokale Agenda, der BUND Sandhausen und der Eine-Welt-Laden werden gemeinsam entscheiden, was mit dem Erlös aus dem Handyrecycling gemacht wird. "Wir sammeln schon fleißig Ideen", sagte Gudula Weigel-Riemann. Angedacht ist, etwa ein Bienen- und Insektenhotel anzuschaffen oder einen Baum zu pflanzen.

FiInfo: Ausgediente Mobiltelefone können im Eine-Welt-Laden in die Sammelbox eingeworfen werden. Der Laden im Erdgeschoss der "Alten Fabrik" hat donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags und samstags von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.