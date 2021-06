Am Dienstag begann die Phase des Erstimpfens in der Aegidiushalle. Trotz vieler Impfwilliger sind noch Termine frei. Foto: sg

Leimen-St. Ilgen. (sg) 1500 Impfdosen des Impfstoffherstellers "Moderna" stehen in der Großen Kreisstadt zur Verfügung und könnten theoretisch allesamt in den kommenden Tagen im eingerichteten Impfzentrum in der St. Ilgener Aegidiushalle von den beiden "Mobilen Impfteams" des Rhein-Neckar-Kreises verimpft werden. "Leider haben wir mehr Impfstoff als Impfwillige", brachte es Armin Nelius am Dienstag zum Auftakt der Impfaktion beim Besuch der RNZ auf den Punkt.

Wie er schilderte, blieb die Impfnachfrage hinter den Erwartungen zurück. "Wir konnten nur 1200 statt der gewünschten 1500 Impftermine im Vorfeld vergeben und haben keinerlei Wartelisten", verdeutlichte der Stadtbrandmeister, der auch für den Bevölkerungsschutz in Leimen zuständig ist. "Unser Impfangebot ist offen für alle und nicht nur der Leimener Bevölkerung vorbehalten", betont Nelius und verweist auf Impfpatienten, die aus Frankfurt, Mannheim und sogar aus Bamberg anreisen, um den ersehnten Impfschutz zu bekommen.

Da zudem in den zurückliegenden Tagen etliche bereits gebuchte Impftermine abgesagt wurden, habe man zusätzlich freie Kapazitäten für Kurzentschlossene. Nelius führt die kurzfristigen Terminabsagen darauf zurück, dass sich wohl etliche Impfwillige nach Aufhebung der Priorisierung mehrgleisig nach Impfterminen umgeschaut haben und sich auf verschiedene Wartelisten notieren ließen, um dann den erstmöglichen Impftermin wahrzunehmen.

"Wir versuchen jetzt über die Presse und die sozialen Medien noch möglichst viele Menschen zu erreichen, die sich bei uns ihre Covid-19-Schutzimpfung abholen wollen", teilte Nelius mit. "Wir können hier jeden Tag 150 Impfungen durchführen. Die Terminvergabe erfolgt im Fünf-Minuten-Takt." Wie der Stadtbrandmeister erinnert, habe im März, als das "Mobile Impfteam" des Rhein-Neckar-Kreises erstmalig eine Impfaktion für alle über 80-Jährigen durchführte, alles reibungslos funktioniert. Alle vergebenen Impftermine wurden eingehalten.

Das organisatorische Drumherum der zweiten große Impfaktion, die sich an alle Impfwillige ab 18 Jahren richtet, wurde von Mitarbeitern und Auszubildenden der Stadt und den Ehrenamtlichen des DRK Leimen gestemmt. Eigentlich sollte die Impfaktion bis zum 8. Juli dauern. Jetzt wird sie voraussichtlich schon zwei Tage früher, am 6. Juli, enden, da bislang 300 Termine für die insgesamt 1500 zur Verfügung stehenden Impfdosen noch nicht vergeben werden konnten. Die Termine für die Zweitimpfung sind ab dem 10. August vorgesehen.

Info: Wer Interesse an einer Corona-Schutzimpfung hat, kann unter 0 62 24 / 70 48 90 die Impfhotline der Stadt Leimen anwählen und kurzfristig noch einen Impftermin vereinbaren – solange der Impfvorrat reicht.