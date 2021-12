So oder so ähnlich könnte der Rutschenturm aussehen, mit dem Leimens Freibad in die Badesaison 2022 starten will (rechts). Die bestehende Wellenrutsche (links) soll bis dahin verschwunden sein. Fotos: Alex/Wiegandslide

Von Thomas Frenzel

Leimen. Jetzt hängt alles "nur" noch am Regierungspräsidium in Karlsruhe. Geben seine Finanzaufseher grünes Licht für den Wirtschaftsplan des Bäderparks, dann könnte das Freibad mit einer neuen Attraktion in die Saison 2022 starten: mit einem neuen Rutschenturm. Diese Anlage würde die vorhandene Wellenrutsche ablösen, die seit der Badsanierung 2007 ins Nichtschwimmerbecken plumpsen lässt. Nach anderthalb Betriebsjahrzehnten ist diese Rutsche weitestgehend am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Das legte der Stadtwerke-Chef Rudi Kuhn, dem auch der Bäderpark untersteht, dem Gemeinderat dar.

Hitze und Sonneneinstrahlung haben der bestehenden Rutsche zugesetzt, skizzierte es Kuhn. Die Rutschfläche aus glasfaserverstärktem Kunststoff weist zunehmend Risse auf. Zudem sei die Anlage im Bäderbetrieb nicht ganz einfach: Die Beckenaufsicht müsse stets darauf achten, dass sich niemand im Auslauf der Rutsche aufhält. Diesem Problem würde mit dem neuen Rutschenturm abgeholfen. Der könnte so aufgestellt werden, dass die Rutschflächen in eigene Auslaufbecken mündeten und nicht mehr ins üblicherweise gut frequentierte Nichtschwimmerbecken. Die Kosten für die neue Anlage schätzte Kuhn vorbehaltlich einer noch zu erfolgenden Ausschreibung auf rund 350.000 Euro inklusive Fundament.

Als ungefähres Vorbild für Leimen könnte eine Anlage dienen, wie sie bereits in Fohnsdorf in der österreichischen Steiermark steht. Dort ist die Anlage zweigeteilt. Es gibt eine sogenannte Speedrutsche, auf der sich aus einer Höhe von knapp zehn Metern mit einem maximalen Gefälle von 60 Grad nach unten schießen lässt. Ergänzt wird dieses Angebot für Wagemutige von einer welligen Breitrutsche, die mit der halben Starthöhe auskommt. Die Turmrutsche ist so ausgerüstet, dass der Zugang oben erst dann möglich ist, wenn unten das Auslaufbecken verlassen wurde.

Nachdrücklich warb Kuhn für eine solche oder ähnliche Rutschenkombination, die er so schnell wie möglich verwirklichen will: Wenn die bestehende Rutsche abgebaut sei, gäbe es im Freibad keine Attraktion mehr für die Jugend. Dass es aber solcher Attraktion bedürfe, zumal in einer an Jugendattraktionen nicht gerade gesegneten Stadt, untermauerten unisono Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und die Fraktionssprecher. Einige räumten dabei freimütig ein, dass in ihrer Brust zwei Herzen schlügen: das des Finanzpolitikers und jenes des Bäderfreunds. Eher skeptisch äußerten sie sich dahingehend, inwieweit das neue Rutschangebot auch zu einem Mehr an Eintrittsgeldern führen könnte.

Von höheren Eintrittserlösen geht indessen der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022 aus. Beim Freibadeintritt sollen es nächstes Jahr 87- statt jetzt rund 65.000 Euro sein, im Hallenbad 47- statt 40.000 Euro. Insgesamt sieht es auf der Einnahmeseite nicht sonderlich gut aus. Inklusive Miet- und sonstiger Erlöse werden hier gerade 313.000 Euro erhofft. Um den Bäderbetrieb aufrecht zu erhalten, schießt die Stadt 1,79 Millionen Euro zu. Größte Brocken auf der Ausgabenseite sind dabei die Personalkosten mit 649.000 Euro, gefolgt von 395.000 Euro an Abschreibungen und 338.000 Euro an Kreditzinszahlungen.

Das einhellige Ja, mit dem die gewählte Bürgervertretung die Bäderparkfinanzen inklusive Rutschenturm absegnete, fasste der OB mit Blick auf die nächste Freibadsaison so zusammen: "Wir sind alle ganz heiß auf das Anrutschen."