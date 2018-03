Leimen. (fre) Die im Jahr 2015 akute Krise bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten hat sich gemildert, das Thema von Betreuung und Integration gewinnt nachhaltig an Gewicht. Und: Es gibt nichts zum Nulltarif, schon gar nicht für die Stadt. Das war die Botschaft des Sachstandsberichts, den die Flüchtlingsbeauftragte Birgit Zeitler dem Gemeinderat vorlegte.

In Bezug auf die Unterbringung im Stadtgebiet war 2016 die Spitze erreicht. Über 1300 Menschen lebten hier - überwiegend in der Verantwortlichkeit des Rhein-Neckar-Kreises - in Massenunterkünften. 2017 war es in etwa die Hälfte und die Zahl wird im laufenden Jahr vermutlich weiter sinken.

Für die Stadt gibt es dann aber einen entscheidenden Unterschied: Der Landkreis hat sich von seiner "vorläufigen Unterbringung" verabschiedet, die unter anderem in einer alten Fabrikhalle in der Travemünder Straße erfolgt war. Will heißen: Für die Unterbringung ist nun die Stadt zuständig.

Nach Worten von Birgit Zeitler werden derzeit von der Stadt 95 Wohneinheiten betrieben. Sie liegen möglichst dezentral übers Stadtgebiet verteilt. Dessen ungeachtet gibt es zwei Großunterkünfte - einmal für 50 Menschen, einmal für 20. Zwei weitere Großunterkünfte werden wohl folgen: das bislang vom Kreis angemietete Hotel Apart Inn beim Sportpark, dessen Bewohnerzahl auf 100 bis 150 Menschen halbiert werden soll, und die derzeit von der Tafel genutzten Räumlichkeiten, für die eine andere Unterbringung gesucht wird; hier könnten bis zu 50 Menschen eine Bleibe finden.

Die dezentrale Unterbringung kommt aber nicht alleine einer besseren Integration und mehr nachbarschaftlicher Akzeptanz zugute. Sie ist, was die Betreuung anbelangt, auch deutlich aufwendiger. Und: Zeitler zufolge kommt es unter den Migranten zu Neiddebatten bezüglich der unterschiedlichen Ausstattung.

Die Betreuung wiederum stößt auf weitere Probleme. Eines davon: Die Willkommens-Euphorie von 2015 ist deutlich abgeflaut, die Zahl der ehrenamtlichen Helfer schrumpft. Das gilt auch für das wie auch immer geartete Spendenaufkommen. Nur: Ohne ehrenamtliches Engagement läuft bei der Migrantenhilfe schier gar nichts. Rein von den Zahlen her habe Leimen einen Anspruch auf 3,8 Integrationsmanager, die sich um die direkte Sozialarbeit kümmern sollen. Davon sei bislang aber nur eine Stelle besetzt.

Die Menschen, die bei ihrer sogenannten "Anschlussunterbringung" in Leimen betreut werden sollen, sind in der deutlichen Mehrheit jünger als 30 Jahre und kommen aus den unterschiedlichsten Regionen. Nahezu die Hälfte kommt aus Syrien, gefolgt vom Iran. Mit einstelligen Prozentanteilen folgen Afghanistan, Pakistan, Iran und diverse Staaten vor allem des afrikanischen Kontinents.

Zeitler hatte in ihrem Bericht auch die Finanzen im Blick. 2017 seien bei der Stadt für die Unterbringung nahezu 600.000 Euro aufgelaufen, die von den entsprechenden Zuweisungen und Erstattungen aber nur zum Teil aufgefangen wurden. Hier gebe es ein Minus von etwas über 180.000 Euro. Nicht berücksichtigt sei ebenfalls der zusätzliche Personalaufwand innerhalb der Verwaltung; dieser schlage mit vier Vollzeitstellen oder rund 220.000 Euro zu Buche.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald nutzte diesen Sachstandsbericht, um die "tolle Arbeit" zu würdigen, die von den Haupt- und Ehrenamtlichen geleistet werde. Und er sicherte auch zu, dass man Sozialmanager einstellen werde.