Von Sabine Geschwill

Leimen. Die jüngste Ausweitung der Notbetreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten in der Coronakrise gehen Claudia Neininger-Röth, der Leiterin des evangelischen Elisabeth-Ding-Kindergartens, und ihrem Kollegen Martin Antonewitz von der Kindertagesstätte "Am Menzerpark" nicht weit genug. Bis vergangene Woche hatte es eine Notbetreuung für Kinder gegeben, deren Eltern in "systemrelevanten Berufen" arbeiten. Jetzt hat auch jener Nachwuchs Anspruch, dessen Eltern einer "präsenzpflichtigen" Arbeit nachgehen und in ihren Firmen als unabkömmlich gelten.

"Alle Kinder haben ein Recht auf Bildung und Betreuung", betonen Neininger-Röth und Antonewitz. Daher würden die beiden Pädagogen gerne das Angebot ausweiten auf Kinder, die die Betreuung dringend nötig hätten. Vorschulkinder, die im Sommer eingeschult werden, dürfen beispielsweise immer noch nicht den Kindergarten besuchen. Das sei nicht länger hinnehmbar, erklären die beiden Erzieher.

Nach landesweit sieben Wochen Kita- und Kindergartenschließungen sehen sie die Kinderseelen aufgrund der langen Zwangspause leiden. Und sie würden gerne unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen mehr Kinder betreuen, als es die Landesregierung derzeit zulässt. Neininger-Röth und Antonewitz sorgen sich um das Wohl der Kinder. "Den Kindern ist ihr normaler Alltag weggebrochen. Sie kommen bei den derzeitigen Entscheidungen einfach zu kurz und leiden sehr unter dieser Situation.", erklärt Claudia Neininger-Röth. Für viele Kinder sei seit Mitte März immer Sonntag: lange ausschlafen und dann fernsehen. Es fehlten Abwechslung, soziale Kontakte sowie das gemeinsame Spielen und Lernen. Vielen Eltern fehlten Zeit, Mittel und Möglichkeiten, um die abwechslungsreiche und pädagogische Betreuung in den Kindergärten gleichwertig zu ersetzen. Dies gelte vor allem für jene, die möglicherweise arbeitslos geworden sind, die Existenzängste haben oder im Home-Office zu Hause arbeiten. "Die Kinder leiden unter der Isolation und glauben, sie haben keine Freunde mehr", so Martin Antonewitz.

So funktioniert’s: Mit dem Pädagogik-Konzept der beiden Kitas werden etwa Hygienemaßnahmen kindgerecht erklärt. Fotos: Geschwill

Neininger-Röth und Antonewitz haben ein Corona-Pädagogik-Konzept entwickelt und in ihren beiden Einrichtungen umgesetzt. Dieses berücksichtigt alle Vorgaben und Corona-Regeln. "Wir könnten sofort mit der ausgeweiteten Betreuung loslegen", erklären die beiden unisono. "Wir haben in unseren Einrichtungen alle notwendigen Vorkehrungen getroffen", betonen die Kindergartenleiter. Demnach seien die räumlichen Möglichkeiten gegeben, um künftig mehr Kindern unter Berücksichtigung der Hygieneregeln und Abstandsgebote eine Betreuungszeit oder wenigstens ein Spielangebot anbieten zu dürfen. "Wir könnten im Schichtdienst arbeiten oder die Betreuung auf den Samstag ausweiten", erklären sie weiter.

Beide Einrichtungen haben sich einiges einfallen lassen, um den Kindern etwa Abstandsregelung und Hygienemaßnahmen altersgerecht zu erklären. Sie arbeiten mit Wegweisern, Verkehrsschildern, Einbahnstraßenregelung sowie mit Abstandslinien auf dem Boden und Absperrbändern, die sie von einer Firma für Baustoffe bekommen haben. Und sie setzen auf Bilderklärungen, um den Kleinen deutlich zu machen, wie man beispielsweise Abstand hält und richtig die Hände wäscht. "Uns liegt es sehr am Herzen, einerseits kein Risiko einzugehen und andererseits den Kindern gerecht zu werden", erklären die Kindergartenleiter.

Eigentlich werden im Elisabeth-Ding-Kindergarten 145 Kinder, vom Krippenkind bis zum Vorschulkind, betreut. Doch derzeit belegen nur 15 Jungen und Mädchen die Notbetreuung, bei Martin Antonewitz sind es fünf Kinder. Normalerweise würden in der Kita "Am Menzerpark" zehn Krippenkinder und 30 Kindergartenkinder spielen, lachen und lernen. Für die Leiterin des Elisabeth-Ding-Kindergartens wäre es schon ein Anfang, wenn sie beispielsweise von ihren fünf Kindergarten-Gruppen jeden Nachmittag einer anderen gemeinsame Spielstunden und Aktivitäten im Freibereich des Kindergartens anbieten könnte. Martin Antonewitz, der in seiner Einrichtung den Eltern eine Ganztagesbetreuung ihrer Kinder von 7 bis 17 Uhr anbietet, könnte in Absprache mit der Stadt den an die Kita angrenzenden Menzerpark als Spielfläche mitnutzen. So wäre beim Spielen in Kleingruppen ausreichend Abstand gewährleistet

Ihr ausgearbeitetes Corona-Pädagogik-Konzept möchten Neininger-Röth und Antonewitz der Stadt vorstellen und auch ans zuständige Kultusministerium schicken. "Kinder sind von Natur aus neugierig, wollen spielen, Neues lernen, miteinander toben und haben einen natürlichen Freiheitsdrang. All dem muss man gerecht werden", meinen sie. Im Kindergartenalltag lasse sich dies mit überschaubaren Kleingruppen, einer zeitversetzten Betreuung und klaren Regeln arrangieren, sind sie überzeugt.