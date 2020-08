Das war 2019: Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Matthias Müller (v.l.) stechen vor großem Publikum das Weinkerwefass an. Im Corona-Jahr 2020 darf dieses Ereignis nur per Internetvideo verfolgt werden. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Leimen. Das ist einmalig in der Region rundum Heidelberg: Anstelle einer echten Weinkerwe wird es am traditionellen Leimener Weinkerwe-Wochenende vom 19. bis 21. September eine virtuelle Kerwe geben. Das Motto heißt "Looma Kerwä Dehoom" und so heißt im Internet auch die Homepage, von der aus per Live-Stream die Kerwebeiträge auf den heimischen Computerbildschirm oder auf das Handy gezaubert werden können. Die Beiträge werden teilweise schon im Vorfeld des virtuellen Geschehens auf einer zum Studio umgebauten Bühne produziert und dann an den drei Kerwetagen auf Sendung gehen. Auf diese Weise soll jeder, auch wenn es kein wirkliches Volksfest im Herzen Leimens geben kann, zumindest ein bisschen Kerwestimmung schnuppern können.

Die Kerwetermine sind das "Herzstück" im Veranstaltungskalender der Stadtteile der Großen Kreisstadt. Doch wie andernorts auch, können die Angellocher Kerwe, die Diljemer Kerwe und die Leimener Weinkerwe wegen der Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Die aktuelle Corona-Verordnung und verantwortungsvolles Handeln erlauben kein geselliges Feiern auf den Straßen und Plätzen. "Die Kerwen müssen leider ausfallen, da alle Großveranstaltungen bis zum Jahresende verboten sind", informierte Stadtsprecher Michael Ullrich.

Doch gänzlich auf die Kerwestimmung und aufs Feiern verzichten soll in der Großen Kreisstadt niemand. Stadt und "Leimen Aktiv" im Bund der Selbstständigen haben sich deshalb eine Corona-konforme Alternative überlegt und ein entsprechendes Kerwepaket geschnürt. "Leimen Aktiv"-Chef Gerd Peter Gramlich und Sandra Werner von "Werner Events" in St. Ilgen haben sich mit besagter "Looma Kerwä Dehoom" eine pfiffigen Ersatz einfallen lassen.

Die traditionellen Höhepunkte einer jeden Kerwe mit offiziellem Fassanstich, Live-Musik, Kerwe-Quiz und abschließendem Feuerwerk werden aufgenommen und am dritten Septemberwochenende digital serviert. Es wird amüsante Kerwereden geben, einen ökumenischen Online-Gottesdienst und als besonderes Bonbon auch eine Online-Weinprobe. Das dazugehörige Weinpaket können sich die Kerwefreunde schon vorab bei den Leimener Weingütern Müller und Seeger besorgen – zum Genießen vor einem wie auch immer gearteten Bildschirm. Präsentiert wird das dreitägige Bühnenprogramm vom Leimener Moderator Max Peter.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald findet die Idee klasse. Dank "Looma Kerwä Dehoom" müsse niemand in der Stadt und auch anderswo auf das geliebte Kerwegeschehen gänzlich verzichten.

Wichtig ist den Verantwortlichen, dass durch die Kerwe-Alternative Musikbands, Gewerbe und Gastronomie vor Ort unterstützt werden können. Erstmalig wird es deshalb auch eine "Kerwe-Tasche" – gefüllt mit Kerwe-Produkten und exklusiven Kerwe-Angeboten – geben, die schon vorab von den beiden Schlossfräuleins Mara Ruhnau und Christin Menzel auf dem Leimener Wochenmarkt angeboten wird.

Info: Die "Looma Kerwä Dehoom" kann vom 19. bis 21. September 2020 auf der Website aufgerufen werden.