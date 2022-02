Von Sabrina Lehr

Leimen-St. Ilgen. Die Erschütterung ist Ida Sablozki auch einen Tag nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine noch anzuhören. "Es ist furchtbar, was da abläuft. Mir fehlen die Worte." Die St. Ilgenerin hat als gebürtige Russlanddeutsche bis 1991 in der russischen Region Jekaterinburg gelebt und wie ihr ebenfalls aus Russland stammender Mann Anatoli am Donnerstag geschockt die Eskalation in der Ukraine mitverfolgt.

Gleich morgens nach dem Aufwachen hatte das Ehepaar die Nachricht auf dem Tablet-Computer gelesen: "Wir haben uns beide angeguckt und den Kopf geschüttelt." Kleiner wurde der Schock auch nicht, nachdem die Beiden den Fernseher angeschaltet und begonnen hatten, sowohl deutsche als auch russische und ukrainische Nachrichten zu verfolgen. "Die Darstellungen sind so unterschiedlich wie Norden und Süden." Im russischen Fernsehen werde verbreitet, dass der Einmarsch in der Ukraine dem Schutz der "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten des Landes diene. "Da fragt man sich, wieso sie dann von Süden und Norden kommen", so Sablozki, die persönlich findet: "Russland hat nichts in der Ukraine zu suchen." Im ukrainischen Fernsehen dagegen überwögen schockierende Bilder der russischen Angriffe. "Die Berichterstattungen haben nichts miteinander zu tun. Jeder berichtet, wie es ihm passt", sagt Sablozki, die auch von einem "Informationskrieg" spricht.

Dazu passt, was das Ehepaar den Rest des Tages erlebt hat. Beim Gespräch mit Bekannten in Russland hätten sich diese überzeugt von der russischen Linie gezeigt und sich konsequent hinter Präsident Wladimir Putin gestellt. Wie ukrainische Verwandte zu dem Konflikt stehen, die Anatoli Sablozki in der Nähe der seit Wochen besonders von Kampfhandlungen betroffenen Region um Donezk hat, ist dagegen offen: "Wir können sie nicht erreichen", sagt die St. Ilgenerin besorgt.

Dass der seit Jahren schwelende Konflikt sich nun in kurzer Zeit zu einem Krieg entwickelt, hat die beiden Leimener indes überrascht. Dafür nennen sie zwei Gründe: Einerseits hätten sie gedacht, dass Bundeskanzler Olaf Scholz den russischen Präsidenten bei seinem kürzlichen Besuch in Moskau von kriegerischen Handlungen abgebracht habe – auch vor dem Hintergrund des guten Verhältnisses, das Ex-Kanzlerin Angela Merkel und Putin stets nachgesagt wurde. Andererseits "hätten wir nicht gedacht, dass Putin die Russen so hinter sich hat", so die 67-Jährige.

Ein schnelles Ende des Krieges zwischen den beiden Nachbarstaaten sehen die Sablozkis indes nicht. "Ich glaube nicht, dass sich das schnell klärt, weil so viel Hass zwischen den beiden Nationen ist", meint Ida Sablozki. Dass Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj miteinander sprechen, sei aus ihrer Warte zumindest derzeit unvorstellbar: "Man muss hoffen, dass es mit Hilfe von außerhalb eine Lösung gibt." Die Leimenerin hofft darauf, dass die "Tragödie für die Menschen" irgendwann ein Ende hat.